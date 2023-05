Expo à l’Uni de Genève – Redonner le sourire aux enfants de Gaza Une exposition de photos à Uni Mail met en lumière le travail psychosocial de l’association genevoise Yaffa dans le territoire palestinien. Antoine Grosjean

Une des photos de l’exposition «Sourire des enfants de Gaza», présentée à Uni Mail jusqu’à samedi. DR

À nouveau l’embrasement. Depuis mardi, le cycle infernal a repris, entre raids israéliens et tirs de roquettes depuis Gaza. On dénombre déjà des dizaines de morts dans le territoire palestinien, dont des enfants. La jeunesse gazaouie, justement, fait l’objet d’une exposition de photos qui se tient actuellement dans le hall d’Uni Mail. À voir pour ne pas sombrer dans le fatalisme.

Intitulée «Sourire des enfants de Gaza», l’exposition met en lumière le travail psychosocial mené par l’association genevoise Yaffa. Celle-ci organise de nombreuses activités visant à décharger les émotions, à développer la coopération ou à améliorer la confiance en soi comme en l’autre, dans les écoles, les crèches, mais surtout dans les rues.

Troubles psychologiques

Julie Franck, maîtresse d’enseignement et de recherche à la Section de psychologie de l’Université de Genève, et vice-présidente de Yaffa, souligne que la moitié de la population de Gaza a moins de 18 ans et vit dans une grande souffrance physique et psychologique, présentant des troubles de la santé mentale tels que la dépression ou l’anxiété, ainsi que des idées suicidaires.

Le travail de l’association a déjà touché des dizaines de milliers d’enfants, qui ont pu réaliser des fresques dans les rues de Gaza, remettre en état un jardin abandonné pour en faire un parc à jeux, fabriquer des marionnettes et donner la parole à leurs personnages ou encore danser, filles et garçons ensemble. Composée de travailleurs sociaux, de psychologues et d’artistes issus des quartiers les plus défavorisés de Gaza, l’équipe sur les lieux met en place ses projets dans ces endroits où aucune organisation internationale n’intervient. Elle travaille aussi avec des enfants souffrant de handicap.

Sans étiquette politique, Yaffa est la seule ONG accréditée par les écoles de l’UNRWA, le programme des Nations Unies chargé des réfugiés palestiniens.

Visas refusés

L’exposition a été montée en collaboration entre Yaffa et le Global Studies Institute (GSI). Lors du vernissage, qui s’est tenu lundi, Jean Ziegler, ancien rapporteur spécial de l’ONU et ancien professeur à l’Université de Genève, a entre autres pris la parole pour parler de la situation à Gaza.

Hélas, les membres de l’équipe de Yaffa à Gaza se sont vus refuser leurs visas, ce qui a modifié le programme d’événements prévus en marge de l’exposition. Un atelier de danse traditionnelle palestinienne qui devait avoir lieu ce mercredi a ainsi dû être annulé. Reste à voir ce jeudi la projection du film «Where should the birds fly», de la réalisatrice palestinienne Fida Qishta.

