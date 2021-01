Remboursement de la TVA – Redevance radio-télévision: chaque ménage recevra 50 francs La loi fédérale relative à l’indemnité forfaitaire octroyée pour la TVA perçue sur la redevance radio-télévision est entrée en vigueur vendredi. Elle permet le remboursement de la taxe indûment prélevée sur les redevances de 2010 à 2015.

Le montant forfaitaire de 50 francs sera déduit par l’organe de perception Serafe de la première facture de la redevance adressée en 2021. (Photo d’illustration) DR

L’entrée en vigueur vendredi de la loi fédérale relative à l’indemnité octroyée pour la TVA perçue sur la redevance de réception radio-télévision permet le remboursement de la taxe indûment prélevée sur les redevances de 2010 à 2015. Chaque ménage recevra ainsi une somme forfaitaire de 50 francs, qui sera déduite de la facture 2021 adressée par Serafe.

Une réglementation différente est prévue pour les entreprises. Ces dernières peuvent demander le remboursement en utilisant un formulaire en ligne, a indiqué vendredi l’Office fédéral de la communication dans un communiqué.

Le Tribunal fédéral avait ordonné le 2 novembre 2018 le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée perçue sur la redevance de radio et télévision entre 2010 et 2015 dans quatre types de cas. La loi créée à cette fin a été adoptée par le Parlement en septembre 2020 et le Conseil fédéral a fixé son entrée en vigueur au 15 janvier 2021.

Le montant forfaitaire de 50 francs sera déduit par l’organe de perception Serafe de la première facture (annuelle ou trimestrielle) de la redevance adressée en 2021.

Plus de 180 millions de francs

Le remboursement aux ménages privés et aux ménages collectifs de la TVA perçue sur les anciennes redevances de réception se fera en 2021. Les ménages qui ont payé la redevance de réception à Billag entre 2010 et 2015 ne sont pas forcément identiques à ceux qui recevront une facture de Serafe en 2021 et donc un remboursement.

Le Conseil fédéral et le Parlement ont opté pour cette solution en raison de sa simplicité administrative. Le montant total de 182 millions de francs parviendra directement aux citoyens sans que ces derniers ne doivent déposer de demande.

Comm/ami