Recyclage à Genève – Sablière du Cannelet: la justice confirme l’arrêt des activités Au 31 décembre 2023, plus aucun camion n’aura le droit d’accéder au site. La situation illégale dure depuis près de trente ans. Luca Di Stefano

L’entreprise Maury recycle des matériaux de construction au beau milieu des champs. Si l’État a toujours fait preuve d’indulgence, la population a voté dans une large mesure en faveur de son départ. ARCHIVE TDG

Après près de trente ans de procédures interminables, le dossier de la Sablière du Cannelet semble s’approcher du dénouement. Du moins pour le volet judiciaire. Dans un récent arrêt, la Chambre administrative a rejeté le recours de l’entreprise active dans le recyclage des matériaux de chantiers, laquelle s’opposait au calendrier de son démantèlement fixé par l’État.

Selon les décisions de justice, le transport et le traitement de matériaux doivent cesser au 31 décembre de cette année sur les parcelles que l’entreprise Maury occupe en zone agricole dans la commune d’Avusy. «Nous sommes très satisfaits de ces décisions. Les juges tirent la prise d’une situation illégale qui dure depuis des dizaines d’années», commente Me Romain Jordan, qui défend la Municipalité aux côtés de Stéphane Grodecki.

«On y est presque»

Par la même occasion, les récents arbitrages confirment l’échéance pour la restitution des terrains à l’agriculture fixée au 31 décembre 2026. Mais l’entreprise peut encore saisir le Tribunal fédéral.

«Les juges tirent la prise d’une situation illégale qui dure depuis des dizaines d’années.» Me Romain Jordan, avocat de la commune d’Avusy

Maire de la commune d’Avusy, René Jemmely sourit. «Ce n’est pas la fin du dossier, mais on y est presque», souffle-t-il. Il y a quelques mois seulement, l’élu publiait une chronique dans la «Tribune de Genève» dont le titre – «De qui se moque-t-on?» – en disait long sur l’exaspération de sa commune. Dans son billet, l’élu fustigeait la position du conseiller d’État chargé de l’aménagement, Antonio Hodgers. Le reproche? Avoir ordonné la fin des activités et fixé un calendrier pour le démantèlement du site sans déclarer la décision exécutoire nonobstant recours.

En d’autres termes, l’entreprise pouvait encore s’opposer formellement à la décision de l’État malgré le résultat de la votation populaire de 2020 (les Genevois se sont opposés au déclassement des terrains et ont plébiscité à plus de 65% leur retour à l’agriculture). C’est ce qu’elle fera, exigeant un délai de dix ans et un départ à condition d’avoir obtenu des terrains de remplacement d’une taille équivalente.

Déménagement à Vernier?

Dès lors, la question de la relocalisation de l’entreprise, dont l’activité s’avère essentielle pour le traitement des déchets de chantier à Genève, bat son plein.

Questionné par une députée au printemps, le Conseil d’État a confirmé avoir identifié le site dit «La Renfile», dans la commune de Vernier, comme le plus adéquat pour répondre au cahier des charges requis. Des études sont en cours malgré les réticences locales. Quant à l’entreprise Maury et son avocat, ils n’ont pas répondu à nos sollicitations.

Luca Di Stefano est journaliste à la rubrique genevoise depuis 2013. Diplômé de l'Académie du journalisme et des médias (AJM), il couvre en particulier l'actualité judiciaire. Plus d'infos @LucaDiStefano10

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.