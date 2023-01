Bourse suisse – Recul du volume des échanges Le volume des échanges a reculé de 5,8% en 2022. Même tendance pour le nombre de transactions, qui a baissé de 3,0% à 60,8 millions.

Les actions se taillent toujours la part du lion avec une proportion de 78,4% du volume total de négoce, mais leur chiffre d’affaires s’inscrit en recul de 9,8% (image d’illustration). AFP/NICHOLAS RATZENBOECK

L’environnement économique défavorable a pénalisé le volume des échanges à la Bourse suisse en 2022. Le négoce des actions a connu un coup de frein, alors que celui des actions a repris de la vigueur. Les investisseurs ont en outre clairement boudé les produits structurés.

Le volume des échanges à la Bourse suisse a reculé de 5,8% à 1208,1 milliards de francs en 2022, indique SIX mardi dans un communiqué. Dans le même temps, le Swiss Market Index (SMI), indice phare des valeurs cotées à Zurich, a chuté de 16,7%. Le nombre de transactions a pour sa part baissé de 3,0% par rapport à 2021, à 60,8 millions.

Les actions se taillent toujours la part du lion avec une proportion de 78,4% du volume total de négoce, mais leur chiffre d’affaires s’inscrit en recul de 9,8%, alors que celui des emprunts cotés a progressé de 21,2%, dans un contexte de retour en grâce des obligations. Le volume de négoce des produits structurés a pour sa part plongé de 39,8%.

Quid des bourses européennes? Afficher plus Les Bourses européennes ont terminé en nette hausse mardi, continuant sur leur lancée de la veille pour tirer un trait sur les mauvaises performances de 2022, dans une actualité allégée. Paris a pris 0,44%, Francfort 0,80% et Milan 1,15%, résistant à la tendance de Wall Street, qui évoluait en baisse vers 16H30 GMT. Londres, fermée lundi, a pris 1,37%.

En 2022, cinq sociétés ont fait leur entrée en Bourse sur SIX. La première a été Xlife Sciences, en février. Cette cotation a été suivie de celles de Talenthouse, Epic Suisse, Kinarus Therapeutics et Accelleron. Par ailleurs, neuf sociétés chinoises cotées aux Bourses de Shanghaï et Shenzhen ont émis à Zurich des certificats de dépôt (GDR), en vertu d’un accord conclu entre les places boursières suisse et chinoises.

Les quatorze nouvelles sociétés cotées ont généré une valeur boursière cumulée de 3,2 milliards de francs, indique SIX. Quant aux sociétés déjà cotées, elles ont levé 7 milliards de francs en Bourse.

Dans le domaine des revenus fixes, les entreprises ont levé pour 110 milliards de francs en obligations, contre 93 milliards en 2021, ce qui correspond à une hausse de 18,4%.

ATS/AFP

