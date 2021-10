Canton de Genève – Les arnaques par téléphone augmentent Les personnes âgées sont particulièrement visées. La police appelle à la prudence. Léa Frischknecht

En cas de doute, mieux vaut raccrocher. GETTY IMAGES

La police genevoise signale qu’une forme d’escroquerie visant surtout les personnes âgées semble être en augmentation ces dernières semaines. Le procédé? Téléphoner à un senior en se faisant passer pour un faux policier et invoquer un motif pour que la victime aille retirer une certaine somme d’argent à remettre à un tiers. Un proche qui aurait provoqué un accident de la route et qui est actuellement devant un juge ou une enquête en cours à l’étranger concernant un cambrioleur sont des exemples de scénarios utilisés par ces personnes malveillantes. À noter que ces «faux policiers» parlent souvent allemand ou italien.

Ainsi, dans un communiqué, les forces de l’ordre rappellent les mesures de précaution à prendre pour éviter de se faire escroquer. Se méfier, tout d’abord, et ne pas céder à «l’urgence» invoquée par la personne au bout du fil. Elles rappellent également qu’il ne faut jamais confier de l’argent ou des biens de valeur à un inconnu. En cas de doute, la police genevoise recommande de raccrocher en prétextant avoir besoin de temps pour réfléchir et en parler à un proche de confiance. «Les auteurs de ce type d’escroquerie sont parvenus à leurs fins dans certains cas et tout laisse penser qu’ils vont continuer», alerte le communiqué de la police.

La police rappelle également que toute personne ayant été victime d’une escroquerie ou qui en a subi une tentative peut joindre la Brigade de répression des cambriolages et vols (BRCV) au +41 22 427 71 20 pour déposer une plainte pénale ou effectuer un signalement. Il est également possible de passer par la ligne d’urgence de la police, le 117.

Léa Frischknecht est journaliste stagiaire à la rubrique genevoise. Après un bachelor en Science politique à l’Université de Genève, elle a obtenu son master à l’Académie des médias et du journalisme de l’Université de Neuchâtel.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.