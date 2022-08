Criminalité numérique (7/7) – Cyberattaques en hausse: faut-il retourner au papier? Les spécialistes de la cybersécurité estiment qu’il est trop tard pour revenir en arrière, mais indiquent qu’un énorme effort doit être fait en Suisse. Caroline Zumbach

Les attaques informatiques se multiplient ces dernières années en Suisse romande. Une bonne raison de se méfier de la numérisation? KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

Alors que les attaques informatiques et demandes de rançon sont de plus en plus courantes, serait-il temps d’opérer un retour un arrière afin de diminuer notre dépendance au monde digital? Les dossiers papiers pourraient-ils faire leur grand retour?