Les vérités de l’entraîneur de Saint-Gall – «Recréer cette dynamique, ce n’est pas simple» Peter Zeidler, l’entraîneur d’un brillant Saint-Gall, évoque l’avenir après avoir perdu Demirovic et Itten. Daniel Visentini

Peter Zeidler, artisan du renouveau saint-gallois, sait qu’il va devoir reconstruire un groupe performant pour la saison à venir. ÉRIC LAFARGUE

Il fallait s’y attendre. Après avoir soufflé un vent mutin et rafraîchissant sur la Super League avec sa bande de jeunes, Saint-Gall a attiré tous les regards. Ermedin Demirovic est parti en Bundesliga à Freiburg, Cédric Itten a rejoint les Rangers à Glasgow, les Brodeurs ont perdu leurs deux meilleurs buteurs (33 buts, 15 assists à eux deux, soit plus de 50% des 79 réussites). Peter Zeidler est un entraîneur lucide, il sait qu’il va falloir tout reconstruire. Il a accepté d’en parler.