Triathlon – Record du monde de l’Ironman pour Daniela Ryf La Soleuroise est devenue la femme la plus rapide de l’histoire sur un Ironman, dimanche en Allemagne. Yves Desplands

Personne n’avait été aussi vite que Daniel Ryf. keystone-sda.ch

Depuis dimanche, Daniela Ryf est la femme la plus rapide de l’histoire sur un Ironman. La Soleuroise de 36 ans, qui a remporté pour la troisième fois le triathlon de Roth en Allemagne, a mis 8 heures 8 minutes et 21 secondes pour faire 3,8 kilomètres de natation, 180 kilomètres à vélo et courir un marathon de 42 kilomètres, ce qui est le nouveau record du monde. L’ancienne marque appartenait depuis 2011 à la Britannique Chrissie Wellington (8h18’13’’).

«C’était une journée parfaite. C’était la meilleure performance de ma vie» a déclaré Ryf une fois la ligne d’arrivée passée.

Touchée par un virus en début de saison, la Soleuroise a retrouvé sa forme au bon moment: «Les deux dernières semaines, ça s’est à nouveau bien passé, j’étais donc confiante».

C’est Wellington qui a remis la médaille à la gagnante du jour, déclarant: «Je suis très heureuse d’être là quand ce record est tombé». Les Allemandes Anne Haug (8h21’09’’) et Laura Philipp (8h25’31’’) ont complété le podium.

Chez les hommes, c’est le Danois Magnus Ditlev qui l’a emporté en 7h24’40’’.

Yves Desplands est journaliste et chef d'édition au Sport-Center depuis 2015. Il occupait la même fonction pour la rubrique sportive du Matin depuis 1999. De 1994 à 1999, il a couvert le hockey sur glace et le motocross pour ce quotidien. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.