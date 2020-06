Enchères – Record aux enchères pour un dessin de Franquin C’est un record mondial. Une planche du dessinateur belge a été adjugée quelque 358’540 francs, samedi.

La planche de Franquin avait été réalisée pour la couverture du 49e album du Journal de Spirou en avril 1954. Compte Twitter d’Artcurial

Une planche de l’auteur belge André Franquin, intitulée «La pirogue», s’est envolée aux enchères à 337’600 euros (quelque 358’540 francs), samedi, à Paris. Ce «record mondial» est toutefois resté en-deçà de son estimation, a annoncé la maison Artcurial dans un communiqué.

Estimée entre 350’000 et 450’000 euros, ce dessin (37,5 cm x 28,5 cm) à l'encre de Chine a été réalisé pour la couverture du 49e album du Journal de Spirou en avril 1954. On peut y apercevoir le Marsupilami, cet animal énigmatique et espiègle issu de l’imaginaire de Franquin, suspendu à une liane, espionnant Spirou et Fantasio partis à sa recherche sur une pirogue au cœur de la forêt vierge de Palombie.

Record mondial

Cette planche, qui a «battu un nouveau record mondial aux enchères pour une planche de Franquin», était le clou de cette séance consacrée à de grands noms de la bande dessinée, avec plus de 300 lots proposés. La vente a totalisé 1,4 million d'euros (frais inclus).

Parmi ces lots, une poétique planche à quatre mains imaginée par Franquin et Gotlib et dessinée par Franquin a changé de mains à 117’000 euros, au-delà de son estimation. Ce dessin est tiré du Tome 1 d’Idées Noires, album d’humour noir et de satire sociale (1981).

Tintin à Prague

Une illustration (22 X 22 cm) signée Hergé du Sceptre d’Ottokar, huitième album des aventures de Tintin, a été adjugée à 306’600 euros. Estimée entre 250’000 et 350’000 euros, elle montre Tintin à son arrivée à Prague, trébuchant à la sortie de l’avion et se rattrapant de justesse à la barbe du mystérieux docteur Halambique, marquant le début des tumultueuses aventures du jeune détective au royaume du Pélican noir.

Un autre dessin des Hergé Studios, «L’île noire», a créé la surprise, le marteau tombant à 39’000 euros, soit 39 fois son estimation.

«Y a-t-il un médecin dans la salle?»

Une illustration (37 x 55 cm) en couleurs de Lucky Luke et Jolly Jumper par le Belge Morris, a doublé son estimation à 10’700 euros, tandis que le célèbre dessin humoristique du français Jean-Jacques Sempé «Y a-t-il un médecin dans la salle?» sur les dangers du métier d’acteur (1964), a été acquis pour 18’200 euros.

La vente a aussi mis en lumière l’univers cosmique de Valérian par Jean-Claude Mézières, dont la gouache et encre de Chine pour la couverture de «L’orphelin des astres» a été adjugée 45’500 euros.

En revanche, une gouache d’Albert Uderzo réalisée pour la couverture de l’album à colorier Punch, édité en 1966, n’a pas trouvé preneur.

( ATS/NXP )