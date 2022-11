Chronique HUG – Reconnaître les signes d’un infarctus chez la femme Deux fois par mois, un spécialiste des Hôpitaux universitaires de Genève répond à une question de santé publique. Pr François Mach - Médecin responsable du Service de cardiologie des HUG

Ma mère souffre d’une oppression soudaine dans la poitrine et d’une gêne digestive. Pourrait-il s’agir d’un infarctus?

Les symptômes que vous décrivez peuvent effectivement être le signe d’un infarctus du myocarde. Comme chez les hommes, l’infarctus peut se manifester chez les femmes par une oppression dans la poitrine, irradiant dans le bras ou la mâchoire, mais elles peuvent aussi ressentir une gêne digestive ou des difficultés respiratoires. Ces symptômes plus diffus peuvent rendre le diagnostic plus difficile et entraîner un retard dans la prise en charge des patientes.

Les maladies cardiovasculaires sont encore entourées de préjugés. Elles sont vues comme des pathologies dont souffrent les hommes, mais pas les femmes. Celles-ci ont donc tendance à attendre plus longtemps avant d’appeler les secours, ne pensant pas à une pathologie cardiaque.

En moyenne, une femme victime d’un infarctus est prise en charge 41 minutes plus tard qu’un homme. Or en cas de crise cardiaque, chaque minute compte. Plus le traitement est commencé tôt et plus les chances de survie sont élevées.

Les maladies cardiovasculaires sont aujourd’hui la première cause de mortalité féminine en Europe, devant les cancers. Elles sont à l’origine de plus de 32% des décès chez les femmes, contre 29% chez les hommes. Si ces maladies touchent désormais massivement les femmes, c’est le fait essentiellement de leur hygiène de vie.

«En moyenne, une femme victime d’un infarctus est prise en charge 41 minutes plus tard qu’un homme.» François Mach, médecin responsable du Service de cardiologie, HUG

La sédentarité, le stress généré par la conciliation des vies professionnelles et privées, une mauvaise alimentation, mais surtout le tabac, associé à la contraception hormonale ou à l’obésité, sont des facteurs de risques importants. Fumer et prendre la pilule en parallèle multiplie ainsi par 30 le risque d’infarctus.

Si une femme présente des facteurs de risque et souffre soudainement de l’un ou plusieurs des symptômes décrits ci-dessus pendant au moins quinze minutes, même s’ils sont modérés, nous lui recommandons d’appeler au plus vite la centrale Urgences santé 144.

