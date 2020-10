Coronavirus – Reconfinement en France à partir de vendredi, écoles ouvertes Le président français Emmanuel Macron a annoncé une nouvelle période de confinement pour endiguer la deuxième vague de Covid-19, au moins jusqu’au 1er décembre.

Le président français Emmanuel Macron a précisé que tout le territoire national est concerné par le reconfinement. KEYSTONE/AP/Thibault Camus

Emmanuel Macron a annoncé mercredi le retour du confinement sur tout le territoire national à partir de vendredi pour au moins un mois. Les établissements scolaires resteront ouverts.

J’ai décidé qu’il fallait retrouver à partir de vendredi, le confinement qui a stoppé le virus. Tout le territoire national est concerné», a précisé le chef de l’Etat qui a également ajouté qu’il durerait «a minima» jusqu’au 1er décembre.

«Ce confinement sera adapté sur trois points principaux: les écoles resteront ouvertes, le travail pourra continuer, les Epahd et les maisons de retraite pourront être visités», a-t-il complété.

«Comme au printemps, vous pourrez sortir de chez vous uniquement pour travailler, vous rendre à un rendez-vous médical, pour porter assistance à un proche, pour faire vos courses essentielles ou prendre l’air à proximité de votre domicile», a détaillé le président de la République.

Retour de l’attestation

«C’est donc le retour de l’attestation comme au printemps», a-t-il dit. «Les réunions privées en dehors du strict noyau familial seront donc exclues, les rassemblements publics seront interdits et vous ne pourrez pas vous déplacer d’une région à l’autre, à l’exception des retours de vacances de la Toussaint».

Il a précisé à ce propos: «Il y aura une tolérance durant ce week-end de retour pour que chacune et chacun puisse revenir de son lieu de vacances, pour que les familles puissent s’organiser».

«Les commerces qui ont été définis au printemps comme non essentiels, les établissements recevant du public, notamment les bars et restaurants, seront fermés», a-t-il ajouté. Les lieux de culture et salles de spectacle n’ont pas été évoqués mais ils faisaient partie des lieux fermés au printemps.

ATS/NXP