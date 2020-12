Dons pour les démunis – Récolte record pour le Samedi du partage Ce week-end, 275 tonnes de produits alimentaires et d’articles d’hygiène ont été données, soit 91 tonnes de plus que l’an dernier. Lorraine Fasler

Le Samedi du partage – cette image a été prise en novembre 2019 – a récolté ce week-end 275 tonnes de produits alimentaire et d’article d’hygiène. Magali Girardin / Archives

C’est un record en termes de générosité. Ce week-end, 275 tonnes de produits alimentaires et d’articles d’hygiène ont été données lors du «Samedi du Partage», soit 91 tonnes en plus qu’en 2019. L’intégralité de la récolte sera stockée et redistribuée gratuitement par la banque alimentaire genevoise Partage à une cinquantaine d’associations caritatives et de services sociaux.

La file d’attente de centaines de personnes lors des distributions alimentaires organisées par la Caravane de solidarité au printemps à la patinoire des Vernets pour un sac de nourriture a sans doute marqué les esprits. Et les conséquences économiques de la crise sanitaire n’ont fait qu’accentuer depuis le besoin des personnes les plus démunies.

«Clubs, services, associations, élèves et enseignants, entreprises et particuliers, ils ont été nombreux à donner de leur temps avec une belle énergie pour cette action solidaire. L’association leur exprime sa plus vive reconnaissance», souligne Partage dans un communiqué.

En ligne et dans les magasins

Après une récolte 100% en ligne ce printemps, compte tenu de la situation sanitaire, l’association et ses 1400 bénévoles étaient de retour dans les quelque 90 commerces alimentaires participants ce week-end.

Les dons en ligne restaient et restent possibles. Jusqu’au 15 décembre, l’association invite tout un chacun à participer à la e-recolte sur samedidupartage.ch.

La prochaine édition du Samedi du partage aura lieu les 4 et 5 juin 2021.