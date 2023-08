Pourquoi ce titre: «Ne réveille pas les enfants»?

Elle a eu un grand retentissement international. Des articles dans le «New York Times», la presse parisienne, les cinq victimes étant Françaises. Parmi elles, deux jumelles étaient les petites-filles de Mouloud Feraoun, auteur du «Fils du pauvre», sorti dans les années 1950, un livre culte dans tout le Maghreb, un best-seller vendu à près d’un million d’exemplaires.

Mouloud Feraoun, en Algérie, est le premier écrivain non Français à succès. Il connaît Albert Camus, c’est un ami de l’écrivain Emmanuel Roblès. Il a écrit aussi un journal: c’est son livre que je préfère. Il raconte un homme traqué, entre 1957 et 1962, qui n’ose plus sortir, qui a peur des coups frappés à sa porte, qui voit un ennemi dans tous ceux qu’il croise dans la rue. Nous sommes à l’apogée de l’OAS, au début des années 1960. L’Organisation de l’armée secrète, proche de l’extrême droite, se bat côté Algérie française et organise des attentats, des dizaines par jour. Mouloud Feraoun avait peur, et il avait raison.

Cela frappe, en tout cas. J’ai commencé à imaginer un récit tissé entre Feraoun et ses petites-filles, mortes à 41 ans, pile soixante ans après lui. Mais très vite, mon propos a changé et je me suis lancée dans deux enquêtes parallèles. La première sur la mort de Feraoun et les six assassinats de Château-Royal, dans la banlieue d’Alger, en mars 1962: une tragédie très peu explorée. Mais au fur et à mesure, je tombais sur des «petits cailloux blancs» qui me rapprochaient de la mort des sœurs jumelles de Montreux. Pas des informations, des détails: tiens, c’est incroyable, leur installation montreusienne, après pas mal d’errances en France, à deux pas de l’hôtel où Ferhat Abbas, futur premier chef d’État de l’Algérie indépendante, négociait jadis les accords d’Évian mettant fin à la guerre. Ou tiens encore, l’allée menant à Château-Royal bordée de palmiers, comme ce coin de rue montreusien où cette famille saute du balcon soixante ans plus tard, etc.

Parce que je suis allée rencontrer des enfants, dont certains vivent en Suisse, de personnalités assassinées lors de cette guerre. Et ils m’ont dit: «Que nous le voulions ou non, ces bains de sang déterminent nos vies et pèsent sur nos existences. Alors que j’étais gênée de leur parler de Montreux, aucun ne m’a dit que ça n’avait pas de sens de chercher des explications à un suicide familial à travers les traumatismes de la guerre. Au contraire, ils m’ont encouragée. Du coup, je me suis dit qu’il y avait peut-être deux dénis en effet dans cette affaire. D’abord, le déni français autour de la guerre d’Algérie: pour Mouloud Feraoun et ceux qui meurent avec lui, pas de procès, pas de coupables: l’issue de la guerre efface tout. On sait pourtant qui l’a tué. Il n’est rien arrivé à ceux qui ont commis ces assassinats. Peut-être y a-t-il aussi un déni familial autour des suicidés de Montreux. Là non plus, pas de coupables, puisque pas de plainte. Or la mère de famille, par exemple, montrait depuis longtemps des signes de fragilité: à l’école, ses bulletins scolaires en témoignent, puis lorsqu’elle a exercé le métier de dentiste, en France. J’ai pu lire le compte rendu d’audience et la décision de l’Ordre des dentistes suite à une série de plaintes quand elle exerçait à Vernon. Pour se défendre et expliquer son départ en catastrophe de la ville, elle parle de «dépression», explique que sa patientèle s’était liguée contre elle. Sans être médecin, je constate qu’elle tient un discours typiquement paranoïaque. Je visite sa salle d’attente: elle était pleine de caméras de surveillance. Ça me trouble. Un autre jour, je m’aperçois, en fouillant les généalogies, que non seulement elles n’ont pas eu de grand-père paternel, exécuté en 1962, mais rien non plus du côté maternel: les grands-parents sont morts dans un tremblement de terre qui a traumatisé l’Algérie en 1954, avec une réplique meurtrière l’année de leur naissance, en 1980.

Dans «Le trauma colonial», la psychanalyste Karima Lazali documente ces tragédies successives que les familles algériennes finissent d’ailleurs parfois par considérer comme une sorte de «malédiction». C’est ce que les psychiatres remarquent lorsqu’un drame survient: la génération suivante a tendance à se murer dans le silence, et ce sont les petits-enfants qui en souffrent le plus. Un médecin que je vais trouver évoque carrément la possibilité de sorte de sentiment de persécution transgénérationnel.

L’orthodontiste Nasrine Feraoun a écrit une douzaine de romans, que j’ai achetés et lus. Elle entremêle chapitre après chapitre, à la première personne, des confessions sur sa vie et l’intrigue d’un récit de science-fiction. J’y ai retrouvé des anecdotes qui m’avaient été racontées, comme le feu mis par accident à son labo durant ses études. Elle retranscrit l’épisode en disant qu’on aurait pu vouloir la tuer. Elle est toujours le souffre-douleur (de ses profs, par exemple, lorsqu’elle est étudiante en dentaire) ou la femme à abattre, au sens propre (dans ses chapitres SF, où l’ennemi l’encercle). Elle raconte aussi qu’elle souffre «d’hallucinations», dont elle rend sa jumelle complice et que sa famille lui conseille de coucher par écrit. Elle se demande elle-même si elle est «folle». Le dernier livre se termine par un suicide. C’est de la fiction, mais quand même…

Le regard sur le drame change. Souvenez-vous qu’au début, on avait considéré le père de famille comme le leader, instigateur de ce suicide collectif. Peut-être parce que c’est un homme, ou qu’il a sauté le dernier, je ne sais pas. Disons que j’ai déplacé la focale vers les sœurs jumelles, leur passé, la fragilité évidente de l’une d’elles. Je ne suis pas juge, ni avocate, ni psychiatre, ni policière. Mais je crois que le journaliste est en droit de s’interroger sur l’entourage familial, les antécédents et les failles intimes des victimes d’une tragédie pareille. Je n’en tire aucune conclusion définitive: un tel suicide collectif garde sa part de mystère irréductible. Le communiqué final de la justice suisse convient en mars qu’il y avait un homme faible, et deux femmes avec des personnalités «dominantes». C’est donc bien de leur côté qu’il fallait chercher.

C’est la dernière phrase de Mouloud Feraoun à sa femme en partant vers sa mort, trois jours avant les accords d’Évian. Il ne voulait pas que ses enfants aillent à l’école ce jour-là. Ces mots sont aussi une métaphore du déni, du silence et de la tentation de l’oubli dans lequel on tente parfois de garder les survivants après un drame, pensant les en protéger. Mais ça ne marche pas comme ça.