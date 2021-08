Les défis de l’été (5/8) – Récit d’une épopée lacustre Cette semaine, notre journaliste traverse la rade en paddle et (re)découvre cette pratique tendance. Léa Frischknecht

Originaire d’Hawaï, le stand up paddle s’est largement démocratisé ces dix dernières années en Europe. DR

«Traverser le lac en paddle.» Gloups. Au moment de découvrir le défi attribué par mes collègues, j’essaie de faire bonne figure. La pratique est tendance; moi aussi, j’ai déjà voulu m’y frotter. En voyant tous ces adeptes, debout sur leurs planches semblables à des surfs, pagayant en toute quiétude, ça me semblait presque (trop) facile. L’expérience fut unique mais éprouvante: jamais je n’ai réussi à me mettre debout sur cette planche maudite. «Vous voulez tuer la stagiaire?» raille un journaliste.

La nuit suivante, je m’imagine perdue sur mon paddle, seule au milieu du lac. «Important dispositif pour secourir une journaliste de la «Tribune de Genève», lira-t-on dans les médias. Je me tourne et me retourne dans mon lit, puis me rassure: il est certainement interdit de traverser le lac en paddle, de s’aventurer au milieu des bateaux à moteur et jet-skis. Beaucoup trop dangereux. Demain, j’appellerai la police de la navigation et ensuite, je devrai déclarer forfait pour mon défi. Quel dommage.