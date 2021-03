Sciences – Réchauffement climatique: les scénarios pour le futur Le climatologue Markus Stoffel commente les différentes prédictions des experts, du plus optimiste au plus négatif. Pascal Gavillet

Depuis quelques années, les grands incendies se multiplient sur terre, conséquence du réchauffement climatique. GETTY IMAGES

À lire les nouvelles concernant le réchauffement climatique, on a parfois l’impression que l’enfer s’installe sur terre. Progressivement mais sûrement. Incendies, inondations, glissements de terrain, tempêtes, éruptions volcaniques, vagues de chaleur et on en passe. Il faut néanmoins savoir raison garder. Et agir au lieu d’accuser le fatalisme. Récemment, l’ONG Germanwatch a rendu public un rapport annuel sur l’Indice mondial des risques climatiques. On y apprend que les pays les plus touchés en 2019 sont le Mozambique, le Zimbabwe et les Bahamas. Et que lorsqu’on établit une moyenne sur les deux décennies écoulées (donc pour le XXIe siècle), Porto Rico, Myanmar et Haïti arrivent en tête. Mais Mozambique et Bahamas ne sont pas loin derrière. Autres chiffres, autres territoires. Selon un second rapport, délivré en octobre par le Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophe, le cumul des catastrophes naturelles de ces vingt dernières années place la Chine en tête, devant les États-Unis et l’Inde. La Suisse et plus globalement l’Europe seraient-elles préservées? Pas si sûr.