Réchauffement climatique – Albert Rösti veut pénaliser les véhicules trop polluants Les valeurs limites d’émissions de CO 2 pour les voitures neuves devraient être plus sévères. De quoi fâcher l’UDC, sans pour autant ravir les Verts. Florent Quiquerez

Le conseiller fédéral UDC Albert Rösti défendra-t-il mordicus l’idée de pénaliser les voitures les plus polluantes? KEYSTONE

On n’ira pas jusqu’à parler d’Albert le Vert, mais quand même. Depuis son arrivée au Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), Albert Rösti aura gagné la loi sur le climat et donné un coup de pouce majeur au rail sur l’arc lémanique. Désormais, il pourrait être le ministre qui compliquera la vie de tous ceux qui rêvent d’un SUV ou d’une autre voiture à la cylindrée puissante.