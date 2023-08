Recettes – Et si on cuisinait quelques moules pour les amis? La saison des moules, c’est l’été, contrairement aux huîtres. Alors profitons pour les cuisiner de diverses manières. À vos casseroles! Olivier Bot

Moules au curry, une des recettes de moules que nous vous proposons. Steeve Iuncker-Gomez

Petite enquête réalisée: il y a peu d’établissements genevois proposant des moules frites. On en a déniché chez Lipp (servies avec de la mayonnaise!), le San Remo aussi propose des marinières, mais la seule table spécialisée dans ce domaine reste le Kudeta (rond-point de Carouge), qui en décline six versions associées aux meilleures pommes allumettes de la République. Côté France voisine, rappelons que la chaîne Léon de Bruxelles a fermé son restaurant de Thoiry. Enfin, on peut aller à la Poste à Gingins, où elles sont servies avec de vraies frites belges.

Et si on les cuisinait à la maison? En voici quelques recettes (pour quatre personnes). Choisissez surtout des moules de bouchot!

Moules marinières

Ingrédients

4 l de moules

100 g d’échalotes

½ botte de persil

40 g de beurre

30 cl de vin blanc sec

,Préparation

Gratter soigneusement les moules. Éplucher et émincer les échalotes. Hacher le persil. Dans la cocotte, faire revenir l’échalote dans le beurre sans la colorer. Ajouter le persil, les moules et le vin blanc. Cuire à feu vif en remuant souvent avec une grosse cuillère en bois. Lorsque toutes les moules sont ouvertes, servir aussitôt.

Moules poulette

Ingrédients

4 l de moules

2 échalotes

½ botte de persil

80 g de beurre

30 cl de vin blanc sec

100 g de crème double

poivre

Préparation

Réaliser la même préparation que pour les moules marinières avec 40 g de beurre. Les égoutter et les réserver en éliminant les coquilles vides. Filtrer dans une passoire fine le jus de cuisson. Le réduire de moitié. Ajouter la crème double, réduire encore de moitié et ajouter pendant l’ébullition les 40 g de beurre restant. .Poivrer généreusement et verser la sauce sur les moules.

Moules au curry

Ingrédients

4 l de moules

100 g d’échalotes

½ botte de persil

40 g de beurre

30 cl de vin blanc sec

80 g de crème fraîche

1 cuillère à soupe de poudre de curry madras

Préparation

Réaliser les moules à la marinière, les égoutter et les réserver. Verser la crème dans le jus de cuisson, bien mélanger. Ajouter le curry, fouetter. Réduire la sauce en rectifiant l’assaisonnement avec le poivre. Lorsqu’elle est harmonieuse, en couvrir les moules.

Soupe de moule au safran

Ingrédients

2 kg de moules

1 oignon

une branche de céleri

1 blanc de poireau

280 g de pommes de terre

¼ de fenouil

1 carotte,

3 dl de vin blanc

1 l de lait entier

20 pistils de safran

poivre

huile d’olive

Préparation

Gratter les moules. Laver, éplucher et émincer en bâtonnets tous les légumes. Dans une grande cocotte, faire les revenir dans un bon filet d’huile d’olive. Faire suer 7-8 minutes sans coloration. Ajouter 1 dl d’eau et poursuivre la cuisson. Lorsque les pommes de terre sont cuites, verser les moules dans la cocotte avec le vin blanc, le lait et le safran. Porter à ébullition et attendre que toutes les moules soient ouvertes. . Retirer les moules avec une écumoire. Les laisser refroidir. Les décoquiller. Réserver les 20 plus belles et remettre les autres dans la cocotte. Mixer le tout afin d’obtenir une soupe très lisse. Rectifier l’assaisonnement.Servir cette soupe dans des assiettes creuses en y déposant 5 moules entières par personne.

