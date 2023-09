Ajouter les échalotes et un peu de vin blanc et attendre qu’une jolie coloration apparaisse.

Finir la cuisson au four pour que le tout soit chaud et donner un petit coup de gril pour dorer la chapelure. Retirer et dresser. Servir avec une petite salade au vinaigre balsamique et huile d’olive ou avec des tagliatelles, selon l’appétit.