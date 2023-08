Recension – Les gardiennes du cimetière Après un premier livre très réussi, l’auteure vénézuélienne revient avec un nouveau roman à la beauté ténébreuse, qui met en scène de très fortes figures féminines. Philippe Villard

Karina Sainz Borgo, journaliste et écrivaine vénézuélienne. Francesca Mantovani/Gallimard

Dès la première phrase, les mots claquent. Et tout au long de ce roman nerveux aux chapitres aussi courts que

denses, le style gifle, le propos frappe. Une fois encore, Karina Sainz Borgo envoie son lecteur dans les

cordes avec ce grand livre de femmes fortes dressées, chacune à leur manière, contre l’hostilité d’un monde

qui se désagrège.

Dans «Le Tiers pays», l’auteure poursuit son auscultation d’un Venezuela en déliquescence qu’elle entamait

dans «La fille de l’Espagnole», un premier roman déjà fascinant. Au pays du naufrage bolivarien, vivre,

voire survivre relève de l’aventure. Une mystérieuse épidémie, la crise économique et l’insécurité

politique mettent sur la route Angustias Romero, ses jumeaux prématurés et son mari. Leur objectif: une

frontière lointaine, mythique comme le grand soir d’un horizon politique. Mais le parcours des migrants

relève du calvaire car ces hommes et ces femmes deviennent la proie des voleurs, des paramilitaires, des

guérilléros et même des éléments. Ils sont une chair martyrisée, toute prête à succomber.

Valeurs incarnées

Et c’est la mort qui scelle la rencontre déterminante d’Angustias Romero et de Visitación Salazar. Elles se retrouvent autour de ce fameux «Tiers pays», ce cimetière illégal qui deviendra leur royaume, leur sanctuaire. Elles sont les gardiennes déterminées de cet îlot dévolu à la paix des disparus. Une paix qu’ils n’ont pu connaître de leur vivant en raison de la violence, de la misère et de l’indifférence. Car ceux qui sont censés incarner la puissance publique s’avèrent veules et corrompus. Dans cette histoire, les hommes sont cantonnés aux lisières de la narration et, s’ils portent des armes, ils sont la plupart du temps dramatiquement faibles.

Ces deux femmes aux caractères opposés, réunies par le malheur et la volonté farouche de résister,

incarnent des valeurs de solidarité, d’humanité, de compassion dont les petites lumières viennent trouer de

leur réconfort un univers enténébré.

«C’est à force de chercher Visitación Salazar, la femme qui a donné une sépulture à mes enfants et m’a appris à enterrer ceux des autres, que je suis arrivée à Mezquite.» Première phrase du roman «Le Tiers pays»

Ce roman magistral, écrit à la pointe du scalpel, dépasse largement le cadre de ce Venezuela à la géographie inventée, fictionnelle, pour marquer l’universalité de la condition du migrant, de l’opprimé, qu’il soit d'Amérique du Sud, d’Amérique centrale, du Moyen-Orient ou d’ailleurs.

Et d’un point de vue plus mythologique, le propos de ce livre fort et ambitieux, hanté par la mort et mû par la vie, semble sous-tendu par ce droit fondamental à enterrer ceux que l’on a aimés qui est au cœur de la tragédie d’Antigone.

Philippe Villard est chef d'édition à la Tribune de Genève.

