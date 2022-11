Succession de Simonetta Sommaruga – Rebecca Ruiz et Nuria Gorrite renoncent au Conseil fédéral Les deux conseillères d’État vaudoises préfèrent s’engager en faveur du Canton et de sa population.

Rebecca Ruiz et Nuria Gorrite (droite) veulent rester au service de la population vaudoise. KEYSTONE/Cyril Zingaro

Le siège vacant de la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga à Berne ne suscite pas la convoitise des conseillères d’État vaudoises Rebecca Ruiz et Nuria Gorrite.



Rebecca Ruiz a fait savoir samedi qu’elle ne sera pas candidate à la succession de la conseillère fédérale. La conseillère d’État en charge de la santé et de l’action sociale souhaite «se concentrer sur le mandat qui lui a été confié par les Vaudoises et les Vaudois».

«Je suis honorée d’avoir été considérée comme une possible candidate pour succéder à Simonetta Sommaruga», écrit samedi la socialiste âgée de 40 ans sur twitter. «Après avoir pris le temps de la réflexion, j’ai décidé de ne pas déposer de candidature, quand bien même la fonction de membre du Conseil fédéral est sans doute passionnante».

La conseillère d'Etat vaudoise Rebecca Ruiz se dit convaincue que le parti socialiste dispose de profils de grande qualité à présenter à l’Assemblée fédérale. KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Au Conseil d’État vaudois depuis 2019, la ministre veut s’engager dans son canton «pour la cohésion sociale dans une période difficile pour le pouvoir d’achat». Elle se dit convaincue que le parti socialiste dispose de profils de grande qualité à présenter à l’Assemblée fédérale.

Priorités cantonales

Rebecca Ruiz n’est pas la seule à renoncer à siéger sous la Coupole fédérale. Sa collègue vaudoise Nuria Gorrite a aussi renoncé à briguer le siège de Simonetta Sommaruga.



«Je suis heureuse et honorée que ma candidature à l’élection au Conseil fédéral ait été envisagée. Je le prends comme une reconnaissance du travail accompli pendant 10 ans par la majorité rose-verte au sein du Conseil d’État vaudois, que j’ai eu la chance de présider lors de la législature précédente. Après avoir pris le temps de la réflexion, je renonce cependant à me porter candidate au Conseil fédéral», a déclaré Nuria Gorrite samedi dans un communiqué.



L’élue explique que sa décision est portée par la conviction du fait que les Vaudoises et les Vaudois comptent encore sur son engagement au sein du Conseil d’État vaudois pour défendre les priorités cantonales qui lui tiennent le plus à cœur, en particulier les grands projets, d’infrastructures de mobilité.

Nuria Gorrite, conseillère d’État vaudoise, lors de sa prestation de serment en juin dernier. KEYSTONE

Nuria Gorrite exprime son souhait de s’investir pleinement dans ces dossiers ainsi qu’au service de la population et du canton de Vaud au cours de la nouvelle législature.

Ticket femme

Mercredi dernier, peu après l’annonce du retrait de la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga, le PS a indiqué vouloir présenter un ticket avec deux femmes, qui pourront venir de toutes les régions linguistiques. Pour l’instant, personne ne s’est encore déclaré candidat. Les personnes intéressées ont jusqu’au 21 novembre pour le faire.

Plusieurs femmes socialistes comme la conseillère d’État zurichoise Jacqueline Fehr et les conseillères nationales Nadine Masshardt (BE) et Priska Seiler-Graf (ZH), ainsi que la conseillère aux États Marina Carobbio (TI) ont renoncé à se lancer dans la course.

D’autres ont indiqué y réfléchir, telle la conseillère d’État vaudoise Nuria Gorrite, 52 ans, ou la conseillère aux États et ancienne conseillère d’État jurassienne Elisabeth Baume-Schneider, 58 ans. De l’autre côté de la Sarine, plusieurs noms sont encore cités.

La conseillère nationale bernoise Flavia Wasserfallen, 43 ans, fait partie des papables, tout comme la conseillère aux États bâloise Eva Herzog, 60 ans. Pour sa part, l’ancienne sénatrice argovienne Pascale Bruderer, 45 ans, a indiqué qu’elle communiquerait sa décision d’ici à mardi. La conseillère d’État bernoise et ancienne conseillère nationale Evi Allemann, 44 ans, a aussi fait savoir qu’elle n’était pour le moment pas opposée à une candidature.

Stratégie critiquée

Le choix de la présidence du PS de restreindre les candidatures à des femmes fait grincer des dents au sein du parti à la rose. Vendredi, le conseiller aux États Daniel Jositsch (PS/ZH) trouvait «discriminatoire» qu’un homme ne puisse pas se porter candidat à la succession de Simonetta Sommaruga en raison de son genre. Lui-même réfléchit à se lancer dans la course.

Le Groupe socialiste nommera le ticket retenu lors d’une séance extraordinaire le 26 novembre. L’élection aura lieu le 7 décembre.

ATS/EAH

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.