Voile – Realteam poursuit son vol en haute altitude L’équipe lémanique a remporté de main de maître le premier GP de la saison des TF 35, devant Alinghi Red Bull Racing. Grégoire Surdez

Realteam a remporté le premier GP de la saison des TF 35. LDD

On ne change pas une formule gagnante. On l’adapte juste ce qu’il faut pour ne pas tomber dans la facilité. Realteam a parfaitement lancé sa saison dans le championnat des D35. Dans «son» épreuve de Nyon, le Realstone Leman for Hope Grand Prix, le tenant du trophée a su garder ses nerfs pour s’imposer d’un souffle devant Alinghi Red Bull Racing et de deux devant Spindrift. En quatre jours, seulement quatre courses ont pu être lancées. La faute à un vent d’ouest trop fort puis à deux jours plombés par le soleil lourd.

«C’était un week-end délicat, mais les conditions sont habituelles pour le Léman, a commenté Jérôme Clerc, co-skipper de Realteam. Les courses que nous avons pu disputer étaient bonnes et en mode foiling. D’un point de vue sportif, nous sommes contents de notre résultat car nous nous sommes entraînés dur pendant l’hiver pour commencer cette saison aux avant-postes. Mais la concurrence est bien présente.»

Alinghi Red Bull qui est en pleine construction de son équipe en vue de la prochaine Coupe de l’America montre déjà les crocs. Tout comme Yann Guichard à bord du bateau armé par son épouse Dona Bertarelli. Mais c’est surtout le reste de la flotte qui a montré de très belles choses. À commencer par Sail Fever avec Loïck Peyron toujours vert. Mention très bien également pour les nouveaux venus italiens de Vitamina Sailing qui bénéficient du talent d’Adam Minoprio à la tactique et d’équipiers très aguerris, notamment sur la dernière Cup.

Tout cela confirme que le niveau global de la flotte est en hausse pour cette saison 2 des TF35. «C’est difficile d’avoir un long week-end et de ne faire que quatre courses, admet Bryan Mettraux, équipier sur le bateau d’Ernesto Bertarelli. Mais cela fait partie du jeu. Il y a un haut niveau de compétition avec Realteam et Spindrift; cette saison devrait être une belle bagarre.»

Les équipes se retrouveront lors du week-end du 3 au 4 juin. Pour un Grand Prix, à Mies (vendredi et dimanche) et une première classique lémanique, le samedi, à l’occasion de la Genève-Rolle-Genève. Du court, du long, du calme, du nerveux… De quoi bien poser les forces en présence une semaine avant le grand rendez-vous populaire et sportif de l’été à l’occasion du Bol d’Or Mirabaud.



Grégoire Surdez est journaliste à Sport-Center depuis 2019. Après un stage en candidat libre de 2002 à 2004 au sein de la rubrique des sports de 24 heures, il y travaille 5 ans. En 2009, il rejoint la Tribune de Genève et se spécialise dans le suivi du ski alpin, de la voile et du hockey sur glace. En 2020, il est co-auteur du livre «Suisses en Mer» (éditons Favre). Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.