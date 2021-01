Sculptures urbaines – (Re)découvrir l’art public... en musique Dix œuvres dispatchées dans le canton de Genève ont été habillées par des compositeurs locaux. Une façon originale de leur jeter un nouveau regard. Andrea Machalova

Les sculptures de Sonia Graber Moumni au 24, quai Ernest-Ansermet. DR

(Re)découvrir en musique une dizaine d’œuvres d’art public disséminées dans le canton de Genève, c’est la proposition de Belvédère Sonore, un projet lancé début janvier par le musicien et producteur genevois Jonathan Frigeri, fondateur du label Zonoff.

Pour ce faire, il suffira de vous munir d’un Smartphone et de télécharger l’application, gratuite, portant le nom du projet. En l’ouvrant, les dix œuvres sélectionnées apparaîtront alors sur la carte virtuelle de Genève. Mais pour enclencher les compositions qui accompagnent chacune d’elles, il faudra se rendre sur place. L’audio n’étant activé que dans un périmètre d’une vingtaine de mètres. «Je voulais rendre le spectateur plus actif, qu’il descende de son canapé et qu’il regarde ces pièces d’un nouvel œil. Certaines d’entre elles sont là depuis si longtemps qu’elles se fondent dans le paysage urbain. D’autres, comme l’œuvre lumineuse de John Armleder à la gare Cornavin, passent complètement inaperçu», note l’instigateur du projet.

L’occasion également de découvrir dix musiciens genevois au travers d’une composition spécialement réalisée pour l’œuvre, choisie parmi les 300 œuvres d’art public que compte Genève. Si le résultat est pour le moins surprenant, il faut préciser qu’il s’agit de compositions expérimentales. Il est vrai que cet habillage sonore permet de regarder l’œuvre sous un nouveau jour. C’est ainsi que les monolithes de Sonia Graber Moumni, situés le long du quai Ernest-Ansermet, habillés par une composition d’Alexandre Joly, donnent soudainement l’impression d’avoir été télescopés là par une mission extraterrestre.