Rencontre avec un maître de la photo – Raymond Depardon, itinéraire d’un voleur d’images À tout juste 80 ans, l’immense photographe et cinéaste a toujours le pied voyageur et l’œil affûté. Il expose dans une galerie genevoise. Irène Languin

De passage à Genève, Raymond Depardon se fait à son tour tirer le portrait à la dérobée. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Il a la prunelle vive et le rire prompt de ceux qui manifestement goûtent la vie. Bien qu’il affirme être plus à son aise avec les images qu’avec les mots et confesse une timidité maladroite vis-à-vis des autres, Raymond Depardon se raconte avec une chaleur volubile. Des choses, le photographe et cinéaste en a vu à travers ce monde qu’il arpente depuis plus de soixante ans, boîtier ou caméra au poing.