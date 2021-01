La course à pied redémarre – Rattrapée par le Covid, l’Antigel Run se réinvente Si le festival cher à Eric Linder craint de devoir tout annuler, il peut au moins compter sur sa greffe sportive pour rester dans la course. Premier départ, ce samedi au Bout-du-Monde et sur app! Pascal Bornand

Rattrapée par le Covid et ses contraintes sanitaires, l’Antigel Run quitte cette année le parc La Grange pour se réfugier sur une application et au fil de l’eau. LDD

En janvier dernier, l’Antigel Run a échappé à la crise. Le coronavirus n’était alors qu’une chinoiserie et l’épreuve semblait pouvoir se jouer de tout. De la fricasse comme d’un certain conformisme. À la tombée de la nuit, sa farandole de lumière a éclaboussé les parcs avant que tout disjoncte. Après elle, plus aucune course du calendrier genevois n’a pu avoir lieu comme prévu. Le trou noir, puis l’espoir de revoir la lumière. Mais aujourd’hui, le virus que l’on croyait essoufflé a repris de la vigueur et, cette fois-ci, elle n’y coupera pas. Rattrapée, privée de peloton, sa 6e édition trouvera au moins son salut dans un défi semi-virtuel, au fil de l’eau. Premier rendez-vous ce week-end, au Bout-du-Monde et le long de l’Arve.