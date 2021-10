Volleyball – Rattrapé par le Covid, Chênois rate son départ Trois cas de Covid, dont celui de son entraîneur, Ratko Pavlicevic, justifient le renvoi du match de l’équipe genevoise, samedi face à Lucerne. Pascal Bornand

Pas de match pour Chênois ce samedi à Sous-Moulin. Magali Girardin

Chênois accumule les problèmes alors que la saison de LNA s’ouvre ce samedi. Pour lui, c’est même un faux départ puisque son match contre Lucerne a été renvoyé suite à la découverte d’un troisième cas de Covid.

Après le central néerlandais Maikel van Zeist et l’ailier Kilian Eaton (cas contact), déjà en quarantaine durant la Coupe Fred Fellay, c’est au tour du coach Ratko Pavlicevic d’avoir été testé positif en début de semaine. Le Service du médecin cantonal a validé la situation et Swiss Volley a accepté la demande de report du match formulée par le club genevois.

«Heureusement, on a échappé à un cluster. Tout le contingent et le staff ont été contrôlés mardi, sans découverte d’autres cas.» Philippe Tischhauser, président de Chênois Genève Volleyball

«C’est vraiment la guigne», s’exclame le président Philippe Tischhauser. Après une campagne de transferts compliquée et une préparation contrariée par de nombreux forfaits, le club genevois se serait bien passé de cette nouvelle encouble. «Heureusement, on a échappé à un cluster. Tout le contingent et le staff ont été contrôlés mardi, sans découverte d’autres cas», précise le dirigeant.

En vertu du règlement de la Ligue, qui autorise le renvoi d’une partie quand trois membres de l’équipe (dont l’entraîneur) sont affectés, Chênois bénéficie au moins d’un sursis. À l’exception du passeur Léo Meyer, qui se remet patiemment de son embolie pulmonaire, tout le monde devrait être sur pied dans une semaine pour un premier déplacement périlleux à Näfels. D’ici là, c’est Michel Legrand, l’assistant de Ratko Pavlicevic, qui donnera les entraînements.

Amriswil au lieu de Tartu

Autre contrariété, certes moins grave: Chênois disputera son premier tour de CEV European Cup contre… Amriswil, suite à l’élimination du club thurgovien en Champions League. «C’est bête, on aurait préféré jouer contre Tartu. La confrontation promettait d’être plus insolite et le déplacement en Estonie plus plaisant», regrette Philippe Tischhauser.

