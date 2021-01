Retour de la musique sur scène – «Ras-le-bol du virtuel. Il y a aura des artistes à Verbier cet été!» Martin Engstroem dévoile l’affiche de son festival 2021, avec les stars habituelles et un plan de protection draconien qui donne le la des rendez-vous classiques estivaux. Matthieu Chenal

Le Verbier Festival 2021 organisera davantage de balades musicales dans le val de Bagnes, sous la bannière de la série Unlimited. Francesca Sagamoso

«Nous avons été parmi les premiers à réaliser qu’il ne serait pas possible de mettre sur pied le Verbier Festival en 2020 et aujourd’hui, nous sommes parmi les premiers à faire notre retour en force.» Fidèle à sa volonté d’aller toujours plus vite que la musique, Martin Engstroem, fondateur et directeur du Verbier Festival, avait déjà annoncé en novembre la tenue de sa 28e édition cet été, avec un possible retour à une sorte de normalité, mais sujet à d’importants aménagements sanitaires. Le détail de la programmation dévoilé cette semaine permet d’appréhender l’ambition artistique (renouer avec la scène et les artistes internationaux) et les garanties mises en place (encourager le public à revenir).