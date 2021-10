Hockey sur glace – Rapperswil était en confiance, pas Genève Les Servettiens ont longtemps dominé, mais la baraka était du côté des Lakers. Les Aigles n’y arrivent plus. Christian Maillard Rapperswil

Tyler Moy et les Genevois ont chuté à Rapperswil. keystone-sda.ch

Genève-Servette ne sait plus gagner! Dans une patinoire de Rapperswil qui ne leur a pas souvent convenu et contre un adversaire à qui tout sourit, les Aigles ont une fois encore battu de l’aile et piqué du nez. Pourtant, ces Grenat, en quête de points, ont longtemps mené le bal. C’était même une danse du scalp devant la cage de Melvin Nyffeler durant un premier tiers où le visiteur a largement dominé. Or, comme mardi dernier contre Davos, les joueurs de Patrick Emond ont encore séché sur leur copie. Même supériorité numérique (de la 8e à la 12e), à cinq contre quatre ou contre trois, cette crapule de réussite n’a rien voulu savoir.

Et comme c’est souvent le cas dans ce genre de situation, ce qui devait arriver allait se produire, ce sont les Saint-Gallois, qui n’avaient pas encore alerté Gauthier Descloux, qui ouvraient le score, après un tir de l’ancien Fribourgeois David Aebischer, à deux minutes de la première sirène. À vouloir trop tourner autour du pot et jouer avec le feu, les Genevois ont fini par se brûler.

Si à force d’insister, Filppula a tout de même trouvé un trou de souris (28e), les Saint-Gallois qui s’étaient imposés cinq fois en six sorties, avaient ce petit truc en plus qui s’appelle la baraka ou la confiance qui manquaient à leur hôte. À l’image du Vaudois Nathan Vouardoux auteur de son premier but en National League (30e) et de Sandro Zangger crinière au vent (39e) tout seul comme un grand, les Lakers ont profité de leur état de grâce pour prendre les devants.

Alors que Josh Jooris avait redonné, au début de l’ultime tiers (44e), l’espoir aux Servettiens qui avaient tellement besoin de ce bonheur-là, de revenir, cela n’a pas suffi. C’est Roman Cervenka qui a fermé le bal sur penalty en poussant encore un peu ces Grenat dans leur «période défaites» avec un 8e revers lors de ses 9 derniers matches…

Rapperswil - Genève-Servette 4-2 (1-0 2-1 1-1) Afficher plus St.Galler Kantonalbank Arena. 3111 spectateurs. Arbitres: MM. Hebeisen Fluri; Steestra, Wolf. Buts: 18e Aebischer (Profico, Cervenka/5 c 4) 1-0, 28e Filppula (Le Coultre) 1-1, 30e Vouardoux (Cervenka, Eggenberger) 2-1, 39e Zangger 3-1, 44e Jooris (Moy) 3-2, 53e Cervenka (penalty) 4-2. Rapperswil: Nyffeler; Baragano, Djuse; Jelovac, Maier; Vouardoux, Profico; Aebischer, Sataric; Wetter, Mitchell, Lammer; Zangger, Albrecht, Brüschweiler; Eggenberger, Rowe, Cervenka; Wick, Dünner, Neukom. Coach: Stefan Hedlund. Genève-Servette: Descloux; Jacquemet, Tömmernes; Vatanen, Le Coultre; Karrer, Maurer; Smons; Moy, Jooris, Patry; Vouillamoz, Filppula, Winnik; Völlmin, Vermin, Miranda; Riat, Berthon, Smirnovs; Cavalleri. Coach: Patrick Emond. Notes: Rapperswil sans Moses, Lehmann, Bader (blessés), Marha, Bircher (Swiss League) ni Forrer (surnuméraire). Genève-Servette sans Mercier, Antonietti, Richard, Charlin, Rod, Pouliot (blessés), Nauris Sejejs ni Nils Sejejs (Swiss League). Pénalités: 8 x 2’ contre Rapperswil; 3 x 2’ contre Genève-Servette.

Christian Maillard est journaliste à Sport-Center depuis 2018. Polyvalent, il couvre notamment les matches de hockey et de ski alpin. Il a reçu le Prix Pierre Chany en 2001 récompensant un article sur le Tour de France. Auparavant, il a travaillé 3 ans à La Côte, 23 ans au Matin et 5 ans à La Tribune de Genève. @ChrisMa

