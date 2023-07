Swiss Open de tennis en fauteuil roulant – Raphael Gremion, heureux dans l’ombre de Tokito Oda Le No 1 helvétique poursuit sa carrière et son rêve paralympique tandis que le jeune crack japonais, en finale ce samedi à Genève, collectionne les titres. Pascal Bornand

Pour Raphael Gremion, le bonheur est sur le court et dans l’ambiance chaleureuse du Swiss Open. PB

No 1 mondial depuis son sacre printanier à Roland-Garros, Tokito Oda (17 ans) défendra son titre ce samedi matin en finale du 36e Swiss Open de tennis en fauteuil roulant. Encore irrésistible il y a une semaine à Wimbledon, le teenager japonais a toutefois dû sortir le grand jeu pour briser la résistance de l’Espagnol Martin de la Puente (No 5). En finale, il se méfiera d’un autre gros bras, l’Argentin Gustavo Fernandez (No 3), qu’il avait dominé l’été passé dans la fournaise des bords de l’Arve.

Pour les cracks du circuit, la course à l’or paralympique s’est ouverte officiellement cette semaine à Genève. C’est aussi sur la terre battue du TC Drizia-Miremont que Raphael Gremion a lancé son Paris. «Je sais que pour franchir la porte d’Auteuil, les places seront chères», affirme le nonuple champion de Suisse, actuel matricule 91 de l’ITF Wheelchair Tour. Le Biennois de 47 ans, employé à 50% dans une manufacture horlogère, connaît la règle des Jeux: il a une année devant lui pour se glisser dans le top 50 mondial. Une gageure?

«Dans mon malheur, j’ai eu la chance de pouvoir conserver mon travail et continuer à pratiquer mon sport. Le tennis, c’est ma passion, mon exutoire. Il m’a aidé à me relever.» Raphael Gremion, No 1 suisse de tennis en fauteuil roulant

À Genève, il a fait chou blanc dans sa chasse aux points, balayé au 1er tour par le Brésilien Daniel Rodrigues (No 21). «À mon niveau, il faut de la chance au tirage pour éviter de tomber d’emblée sur une tête de série. Les tournois Futur sont plus accessibles, mais on y grappille que quelques points», indique Raphael Gremion, paraplégique depuis un grave accident de voiture survenu il y a vingt-cinq ans. «Dans mon malheur, j’ai eu la chance de pouvoir conserver mon travail et continuer à pratiquer mon sport. Le tennis, c’est ma passion, mon exutoire. Il m’a aidé à me relever.»

Il lui a alors fallu du temps et de l’abnégation pour apprendre à jouer autrement, à manœuvrer son fauteuil – «ce qu’il y a de plus dur» –, à se défaire de son revers à deux mains, à gagner sa place sur le circuit international, à recevoir quelques déculottées mémorables comme ce 6-0 6-0 infligé l’an passé en 28 minutes par Gustavo Fernandez. «C’est dur, mais le respect qui unit les champions et les joueurs comme moi aide à faire passer la pilule. Tokito Oda, j’aimerais bien le jouer un jour. Mais pas trop souvent, juste une fois, pour voir combien je suis mauvais…»

Le plaisir du jeu

Raphael Gremion minimise son talent. Son lourd handicap et son statut d’amateur ne font pas le poids face à la jeunesse décoiffante de la star nippone et aux gros moyens mis à sa disposition par sa fédération. «Pour mieux équilibrer les chances, il faudrait introduire une catégorie paraplégique», milite-t-il, sans monter aux barricades. Le plaisir du jeu est plus fort que tout. Grâce au soutien de plusieurs sponsors, le Biennois vit son rêve au quotidien tout en continuant de travailler. «À quoi bon se surentraîner au risque de se blesser…», relativise-t-il.

Sur le même thème Abo Tennis en fauteuil roulant Le No 1 mondial fidèle au Swiss Open

Pascal Bornand suit le sport local en tant que correspondant à Genève. Journaliste sportif depuis quarante ans, spécialiste d'athlétisme et de cyclisme, il a couvert de nombreux grands événements (Jeux olympiques, Coupe du monde de football, Tour de France) et reçu le Prix Nicolas Bouvier en 2016. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.