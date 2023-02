Carnet Noir – Rap de fin pour Trugoy de De La Soul David Jude Jolicoeur, cofondateur de l’iconique trio de hip-hop américain, s’est éteint à l’âge de 54 ans. Il souffrait d’insuffisance cardiaque. Hommage. Jérôme Estebe

De la Soul en 2004. À gauche, David Jude Jolicoeur, alias Trugoy. MATTI HILLIG

Pour bon nombre d’entre nous, la découverte du premier album de De La Soul restera comme un choc exquis. Nous sommes en 1989. Alors que le gangsta rap montre ses crocs et biceps, trois hurluberlus de Long Island débarquent avec un hip-hop follement positif, drôle et solaire. Le trio s’en va piocher ses samples un peu partout, dans la pop, le jazz ou la variétoche, enchaîne les jeux de mots, vante la paix et l’amour. Trente-cinq ans après sa sortie, «3 Feet High and Rising» garde toute sa fraîcheur et son impertinence. Ce qui n’est pas le cas de l’immense majorité de la production d’alors.

Babas et badins

C’est bien trop jeune que l’un des fondateurs du groupe vient de disparaître. David Jude Jolicoeur (oui, Jolicoeur, cela ne s’invente pas), Trugoy The Dove de son nom de scène, est mort hier à 54 ans, sans doute des suites de l’insuffisance cardiaque dont il souffrait depuis des années. Né de parents américano-hawaïens en 1968 à Brooklyn, il rencontre au collège ses futurs collègues de rap: Vincent Mason (Maseo), Kelvin Mercer (Posdnuos). Le brelan enregistre une démo qui tape dans l’oreille du producteur Prince Paul. L’opus inaugural, avec son humeur badine et psyché, va faire un carton mondial.

Embarrassés par leur image de rappeurs hippies, les trois enchaînent avec «De la Soul Is Dead», album plus sombre qui ne rencontre pas le même succès, pas plus que les six disques suivants. Malgré tout, De La Soul demeure culte. C’est d’ailleurs Trugoy qu’appellent les Anglais de Gorillaz pour rapper le 2e couplet de leur tube «Feel Good Inc.» Ironie du sort, Jolicoeur ne verra jamais les albums du groupe disponibles sur les plateformes de streaming. Ils ne le seront enfin, après des décennies d’absence, que le 2 mars prochain.

Jérôme Estèbe dirige la rubrique culturelle et le supplément du week-end. Il couvre, en particulier, les sujets gastronomiques et œnologiques. Il est titulaire du prix du journalisme local de la Berner Zeitung millésime 2002. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.