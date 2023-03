Football africain – Raoul Savoy est à trois points d’écrire l’histoire La sélection de République centrafricaine, coachée par le Vaudois de 49 ans, est proche d’une première qualification à la Coupe d’Afrique des Nations. Robin Carrel

Sélectionneur de l’équipe nationale de la République centrafricaine, Raoul Savoy écrit-il l’histoire de son pays d’adoption au mois de juin? LMD/Yvain Genevay

«J’ai quand même fait quatre cents matches de Ligue nationale en Suisse et j’en ai vu des coaches… Mais des comme Raoul, rarement! Il n’y a pas deux entraînements qui se ressemblent. C’est varié, professionnel et il a tout un staff super autour de lui. Il travaille beaucoup avec les jeunes. C’est un gars compétent, honnête, humble et qui éduque bien ses joueurs. Ça porte ses fruits. La République centrafricaine a tout pour bien faire! À part un stade homologué, malheureusement… Parce que si «on» pouvait jouer à domicile, il y aurait un douzième, voire un treizième homme derrière la sélection. Ici, la population est ravie.»