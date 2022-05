Bons plans mobilité – Randonner avec Marc Voltenauer, ou voir Lausanne en petite reine du vélo Des idées pour se bouger et planifier le week-end! Cécile Lecoultre

Sur la piste de l’insolite avec Marc Voltenauer

Marc Voltenauer et Benjamin Amiguet mettent en pratique les conseils prodigués dans leur guide «111 lieux des Alpes vaudoises à ne pas manquer» (Éd. Emons). Guillaume Allet

Marc Voltenauer et Benjamin Amiguet, auteurs de polars mais aussi du guide «111 lieux des Alpes vaudoises à ne pas manquer» (Éd. Emons), s’associent aux Transports publics du Chablais (TPC) et aux CFF. Plusieurs options à explorer, soit en solo, soit avec les auteurs pour causer littérature tout en découvrant la région… et même parfois à des tarifs dégriffés.

Une douzaine de parcours encadrés sont agendés, promettant des trouvailles insolites, artisans, lieux rares, curiosités géologiques, etc. Le dimanche 29 mai par exemple, les écrivains proposent «d’enquêter» sur la Maison du facteur à Salins, les hôtels à insectes du charpentier Werner Heizmann ou le châtaignier des Plumasses. Résolution de l’énigme via le village d’Antagnes, au vignoble de l’Abbaye de Salaz. Départ à 8 h de la gare d’Aigle, retour à 16 h 30, pour trois heures de marche de niveau facile.

Lausanne, petite reine du vélo cet été

Lausanne reçoit la 8e étape du Tour de France le 12 juillet, un Dôle-stade de la Pontaise en 184 km. Promue Ville à vélo, la cité a déjà vu par cinq fois la Grande Boucle depuis 1948, accueilli des champions hors normes pour À travers Lausanne, Kübler, Coppi, Merckx et autre Zoetemelk.

Après une Journée lausannoise du vélo le dimanche 15 mai, et le Cyclotour du Léman le dimanche 22 mai, se tiendra le 29 mai la fête de la petite reine. Et les 22 et 29 juin, les enfants défileront sur le thème de la bicyclette lors de la Fête du bois. De quoi muscler les mollets des Lausannois (et des autres).

«Comme les grands» ou l’école nippone

«Comme les grands», ou quand une téléréalité dévoile le quotidien des petits Japonais… NETFLIX/DR

Juste débarquée sur Netflix, la téléréalité japonaise «Comme les grands» («Hajimete no Otsukai») filme depuis plus de trente ans des bambins d’à peine 3 ans, «faire les commis» tout seuls. Ailleurs, la série ferait scandale. Là-bas, elle est applaudie, écho à un mode de vie qui veut que chaque enfant ait «droit à la ville», l’intègre dans un voisinage policé, sécurisé, codé par des limites basses de vitesse, des carrefours à profusion, etc. Sidérant.

