«Mixité choisie» ou discrimination? – Ramdam autour d’une soirée interdite aux hommes La ludothèque du Petit-Saconnex organisait, vendredi, un événement exclusivement féminin. Elle a décidé de l’annuler à la suite d’un déferlement de haine. Léa Frischknecht

À la ludothèque du Petit-Saconnex, la soirée jeux de vendredi soir aurait dû être en mixité choisie. LAURENT GUIRAUD

«Je suis déçue et choquée. Nous avions mené une réflexion sur le mieux vivre ensemble et nous nous sommes retrouvés face à une montagne d’agressivité et de violence», soupire Marina Gobet-Rampini, responsable de la ludothèque du Petit-Saconnex. Planifiée depuis mi-janvier, une soirée jeux interdite aux hommes a soudainement suscité un flot de réactions négatives et violentes le jour même de l’événement. Poussant ainsi les organisateurs à l’annuler, quelques heures avant.