Horlogerie – Ralph Lauren à la reconquête du marché La marque américaine lance une montre au look vintage et signe ainsi son retour dans le paysage médiatique. Sylvie Lefebvre-Guerreiro

Polo Vintage 67 en acier vieilli et bracelet de veau interchangeable. Mouvement mécanique suisse. RALPH LAUREN/DR

Depuis trois ans, on n’entendait quasi plus parler d’elle. Pourtant, Ralph Lauren n’a jamais cessé de produire des montres et des bijoux. Aujourd’hui, la marque recommence à communiquer. Notamment sur la Polo Vintage 67, tout juste sortie des ateliers.