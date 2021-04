Économie – Raiffeisen ouvrira une nouvelle agence à Pont-Rouge Les banques Raiffeisen de la Rive gauche fusionnent et choisissent un nouveau centre pour 2023. Marc Bretton

Quand la nouvelle succursale sera inaugurée, le quartier et ses embellissements seront terminés. LAURENT GUIRAUD

Ça bouge sur la Rive gauche pour les clients de la banque coopérative Raiffeisen. Les banques Arve et Lac et Salève fusionnent au sein d’un nouvel ensemble, baptisé Raiffeisen Genève Rive gauche. Conséquence concrète, aujourd’hui partagé entre Chêne-Bourg et Veyrier, le cœur administratif du nouvel ensemble va se déplacer d’ici à 2023 à la Praille, dans le secteur de Pont-Rouge: «On avait besoin d’un emplacement stratégique dans notre zone pour nous regrouper, explique Fabien Rei, président de la banque. Comme nous soutenons la mobilité douce, nous avons voulu nous placer sur un axe facilement accessible par les transports publics.» Quant à l’agence de Chêne-Bourg, elle quittera ses locaux actuels pour se rapprocher de la gare du Léman Express.