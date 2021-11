Tennis – Rafael Nadal veut reprendre la compétition en décembre Éloigné du circuit depuis trois mois, l’Espagnol planifie de revenir pour le tournoi d’Abu Dhabi, en décembre, et de disputer l’Open d’Australie dans la foulée.

La dernière apparition de Rafael Nadal en compétition remonte au 5 août et son élimination en 16es de finale du tournoi de Washington. Getty Images via AFP

Rafael Nadal (35 ans), qui n'a joué que deux matches depuis sa défaite en demi-finales de Roland-Garros en juin en raison d'une blessure à un pied, a affirmé lundi vouloir retrouver le circuit dès décembre à Abou Dhabi en visant l'Open d'Australie en janvier.

«Mon plan est de jouer Abou Dhabi en décembre puis (en janvier) un tournoi avant l'Australie et ensuite l'Open d'Australie. C'est mon objectif. […] Nous travaillons dur pour que ça se passe comme ça», a déclaré l'Espagnol, 5e mondial, lors d'un événement avec un sponsor à Paris.

«Je ne sais pas exactement quand je serai de retour (sur le circuit). Mais je peux dire que mon objectif est de tenter de revenir à Abou Dhabi en décembre, puis ensuite, bien sûr, pour le début de nouvelle saison en janvier», a-t-il tempéré.

«La blessure à mon pied doit encore s'améliorer un peu, mais je m'entraîne déjà quasiment une heure et demie par jour donc c'est positif. Il y a des jours meilleurs que d'autres, mais je commence à avoir beaucoup plus de journées positives que négatives. Donc je suis sur la bonne voie», a insisté le champion aux vingt titres en Grand Chelem. «Je m'entraîne, je me sens mieux. Je suis de retour sur les courts», s'est-il félicité.

Début septembre, Nadal avait annoncé avoir subi un traitement au pied gauche qui allait le tenir «éloigné des courts pendant plusieurs semaines». Il souffre du syndrome de Muller-Weiss, une maladie dégénérative qui provoque une déformation de l'un des os situés dans la partie centrale du pied.

