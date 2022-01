Tennis – Rafael Nadal tient sa victoire référence Bousculé lors du 3e set contre Karen Khachanov, le Majorquin a apporté une réponse cinglante dans la foulée. Le voici entré de plain-pied dans son Open d’Australie. Jérémy Santallo

La célébration de Rafael Nadal après avoir réussi le break au début du 4e set, vendredi. Getty Images

Loin de nous l’idée de faire injure aux joueurs de seconde zone qu’il a battus lors d’un tournoi de préparation à l’Open d’Australie qu’il a remporté. Ni à ses «victimes» (Marcos Giron et Yannick Hanfmann) depuis le début de la quinzaine. Mais depuis son retour après six mois d’absence pour soigner son pied meurtri, Rafael Nadal n’avait pas vraiment pu se tester face à l’élite du circuit. Cela a été le cas vendredi à Melbourne.

Face à Karen Khachanov, 30e joueur mondial, l’Espagnol de 35 ans s’est montré très solide pendant deux sets avant de reculer, trop reculer derrière sa ligne de fond. Le Russe a alors bombardé le court à grand renfort de coups droits décroisés pour revenir à deux manches à une. C’est juste après cela que «Rafa» s’est arraché, sur le service adverse, pour s’offrir une opportunité de break après une défense monstrueuse. Et sur le point suivant…

Après un peu moins de trois heures de jeu, le No 5 mondial s’est finalement imposé 6-3 6-2 3-6 6-1. Et il ne boudait pas son plaisir. «C’est une semaine très spéciale pour moi. Revenir ici et jouer dans cette ambiance, après tout ce que j’ai traversé, c’est incroyable, a réagi l’homme aux 20 Grand Chelem, dans la Rod Laver Arena. C’est sans aucun doute mon meilleur match depuis mon retour. Et pour l’heure, mon pied me permet de jouer de manière agressive.»

De là à s’imaginer avec le trophée dans les mains le 31 janvier? «Je ne vois pas aussi loin et ne pense pas encore à cet objectif, a poursuivi Nadal en salle de presse. Il y a un mois et demi, je n’étais parfois pas capable de m’entraîner plus d’une heure et demie. Mon entourage, et moi avec, avait pas mal de doutes sur ma capacité à revenir car mon pied me gênait beaucoup. La douleur est sous contrôle et aujourd’hui, je pense avoir fait un grand pas en avant.»

Jérémy Santallo est journaliste à la rubrique sportive (Sport-Center) depuis juin 2018. Il couvre principalement le basketball suisse et NBA, mais également le tennis (deux Roland-Garros et un Wimbledon sur place). Il aime aussi écrire sur le football et le ski alpin. Plus d'infos @jeremy_santallo

