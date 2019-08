Rafael Nadal remporte son 35e Masters 1000

L'Espagnol Rafael Nadal, couronné pour la cinquième fois au Canada dimanche, est devenu le «roi» incontesté des Masters 1000, les tournois les plus importants du circuit ATP après les quatre Grand Chelem, avec le 35e trophée de sa carrière remporté à Montréal contre le Russe Daniil Medvedev.

Tenant du titre, le numéro 2 mondial a battu son adversaire en deux sets (6-3 6-0), pour brandir son cinquième trophée au Canada, à Montréal ou à Toronto, les deux villes accueillant à tour de rôle l'épreuve masculine puis féminine. Avec 35 Masters 1000 à son palmarès, Nadal relègue à deux unités son poursuivant immédiat, le Serbe Navak Djokovic.

«Mon adversaire a très bien joué tout au long de la semaine, a salué l'Espagnol après le match. Alors, il était important pour moi de bien débuter la finale afin qu'il ne prenne pas l'avantage, parce que les finales se révèlent toujours un peu plus difficiles pour tout le monde. J'ai disputé beaucoup de finales et je sais que le début du match peut se révéler capricieux, en particulier face à un grand joueur comme lui qui évolue avec beaucoup de confiance.»

Il n'ira pas à Cincinnati

Effectivement, l'entame de la finale a été laborieuse avec de très longs échanges au premier jeu. Mais ensuite, Nadal, âgé de 33 ans, a commencé à pilonner de coups droits puissants et lourds du fond du court pour pousser à la faute son adversaire. Et Medvedev, âgé de 23 ans et qui disputait sa première finale de Masters 1000, a craqué une première fois au quatrième jeu en commettant une double faute. Nadal a ensuite fait la course en tête et n'a plus jamais été inquiété. D'autant que le second set a été à sens unique, Medvedev ne parvenant que rarement à marquer des points.

L'Espagnol a aussi profité du repos imposé samedi à la suite du forfait de son adversaire en demi-finale, le Français Gaël Monfils, contrairement au Russe qui a dû batailler pour éliminer son compatriote Karen Khachanov. Rafael Nadal remporte aussi son troisième tournoi de l'année après le Masters 1000 de Rome et Roland-Garros, portant son total en carrière à 83, dont 18 en Grand Chelem.

Plus tard dans la soirée, le Majorquin a annoncé sur Facebook qu'il ne participera pas au tournoi de Cincinnati, qui commence lundi, pour mieux conserver son état de forme. Le Masters 1000 de Cincinnati sert habituellement de préparation à l'US Open, dernier tournoi majeur de l'année, qui débute le 26 août à New York. (AFP/Le Matin)