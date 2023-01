Open d’Australie – Rafael Nadal quitte Melbourne blessé et battu Touché à l’aine, Rafael Nadal s’est incliné contre Mackenzie McDonald (4-6, 4-6, 5-7) une nouvelle fois trahi par son corps. Mathieu Aeschmann

Rafael Nadal semble dire au revoir à Melbourne. A-t-il joué son dernier match en Australie? AFP

Rafael Nadal a-t-il joué son dernier match à Melbourne Park? Touché à l’aine au point de ne plus pouvoir accélérer ses courses dès la fin du deuxième set, le tenant du titre s’est incliné face à Mackenzie McDonald (4-6, 4-6, 5-7). Après son retrait de Wimbledon et son forfait à l’US Open, l’homme aux 22 titres du Grand Chelem laisse donc filer un troisième majeur de suite trahi par son corps. Douze mois après son titre miraculeux «Down Under», ses adieux à la Rod Laver Arena semblaient mercredi chargés d’une dimension historique.

L’alerte fatale est survenue au huitième jeu de la deuxième manche. Après avoir grimacé sur quelques reprises d’appuis, l’Espagnol fut contraint de couper sa course à deux reprises, signalant immédiatement à son clan que le corps ne répondait plus. Deux points plus tard, le physiothérapeute du tournoi manipulait l’attache de sa jambe gauche avant de l’emmener aux vestiaires pour un temps mort de la dernière chance. L’homme aux 22 titres en Grand Chelem revenait cinq minutes plus tard, remportait son service mais ne pouvait empêcher Mackenzie McDonald de basculer à deux manches à zéro (6-4, 6-4).

Dans cet état et face à un tel déficit, l’abandon semblait évident. Évident sauf pour Rafael Nadal. Si bien qu’après un rapide échange avec Carlos Moya et malgré les larmes de Xisca, «Rafa» s’accrocha, misant sur l’effet des antalgiques et les doutes de l’Américain. Sa formule: un mélange de très grosses frappes en coup droit (souvent long de ligne) avec un jeu d’attaque à l’ancienne (petit slice, volée à mi-court). De quoi enlever tout rythme au match et plonger McDonald dans un état proche de l’endormissement. Un nouveau miracle était-il en train de prendre forme sur la Rod Laver Arena? L’illusion dura dix jeux.

Rafael Nadal retournera-t-il en Australie dans la peau d’un joueur de tennis professionnel? Il y a quelques jours, Sascha Zverev avait prédit que l’Espagnol jouerait et remporterait son dernier tournoi à Roland-Garros. Ce matin, sa prédiction prend des allures d’étranges prémonitions.

Mathieu Aeschmann est journaliste au Sport-Center depuis 2011. Spécialiste de tennis, il est l'auteur de Au bout du rêve (Slatkine, 2014) et Agir et Penser comme Roger Federer (Éditions de l'Opportun, 2021). Il est également enseignant d'histoire et d'allemand. Plus d'infos @maeschmann

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.