Tennis – Rafael Nadal, Ashleigh Barty et Naomi Osaka bientôt de retour L’Australienne sera présente au tournoi d’Adelaide en début d’année. L’Espagnol et la Japonaise se sont inscrits pour celui de Melbourne.

Souffrant du syndrome de Muller-Weiss, Rafael Nadal a dû faire une pause de plusieurs mois. Getty Images

Trois stars du tennis mondial vont effectuer leur retour sur le circuit début janvier en Australie, après plusieurs mois d’absence: Ashleigh Barty, No 1 mondiale, au tournoi d’Adelaide, Rafael Nadal, No 6 mondial et Naomi Osaka, ex-No 1 de la WTA, à celui de Melbourne, ont annoncé les organisateurs de ces événements jeudi.

Barty n’a plus joué depuis son élimination au 3e tour de l’US Open en septembre. Malgré l’arrêt prématuré de sa saison 2021, l’Australienne, qui avait empoché auparavant cinq tournois dont celui de Wimbledon au cours d’une première partie d’année prolifique, a conservé son rang de No 1 mondiale.

La championne du Queensland sera en bonne compagnie à Adelaide, prévu du 2 au 9 janvier et qui sert de préparation à l’Open d’Australie: les organisateurs annoncent en effet avoir obtenu l’inscription de neuf des dix premières mondiales, dont la tenante du titre, la Polonaise Iga Swiatek. Seule l’Estonienne Anett Kontaveit, No 7 mondiale, manque à l’appel.

Osaka à Melbourne

Naomi Osaka, qui a glissé au 13e rang mondial après une année 2021 perturbée par des problèmes psychologiques, fait pour sa part partie des joueuses inscrites au tournoi de Melbourne, prévu du 3 au 9 janvier, en préambule de l’Open d’Australie qui débutera dans la même ville le 17 janvier. La Japonaise avait repris l’entraînement début novembre.

Outre Osaka, la tenante du titre à l’Open d’Australie, sont également annoncées à ce tournoi la Britannique Emma Raducanu, lauréate de l’US Open cette année, et la Roumaine Simona Halep.

Nadal touché par une maladie dégénérative

Rafael Nadal, qui a subi des soins au pied gauche, atteint par le syndrome de Muller-Weiss – une maladie dégénérative qui provoque une déformation de l’un des os situés dans la partie centrale du pied – ayant nécessité un traitement et un repos forcé de plusieurs mois depuis août dernier, est inscrit dans le tableau masculin du tournoi de Melbourne, couplé ATP et WTA.

Avant cette rentrée officielle en compétition, l’Espagnol, No 6 mondial, avait exprimé début novembre son désir de disputer le tournoi exhibition d’Abou Dhabi fin décembre, avant de s’envoler pour l’Australie.

