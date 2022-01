Tennis – Rafael Nadal a rendez-vous avec l’Histoire dimanche L’Espagnol a eu besoin de 4 sets (6-3, 6-2, 3-6, 6-3) pour vaincre Matteo Berrettini. Il tentera de remporter un 21e Grand Chelem dimanche, et ainsi dépasser Roger Federer et Novak Djokovic. Jérémy Santallo

Rafael Nadal en action contre Matteo Berrettini dimanche. AFP

On jurerait presque avoir vu Rafael Nadal pleurer, juste avant de passer sous le feu des questions de Jim Courier. Le Majorquin, opéré du pied en septembre et absent du circuit la moitié de la saison passée, disputera dimanche, à 35 ans, la finale de l’Open d’Australie, sa sixième à Melbourne, la 29e en Grand Chelem mais surtout la première depuis Roland-Garros 2020. Le lauréat de l’AO 2009 défiera Daniil Medvedev ou Stefanos Tsitsipas.

Comme prévu, Matteo Berrettini, son adversaire en demi-finales vendredi dans la Rod Laver Arena, s’est très vite retrouvé en galère sur son côté revers. Avec son coup droit, «Rafa» a usé et abusé de la diagonale et fait vivre un enfer au No 7 mondial. Et comme l’Italien commettait aussi pas mal d’erreurs en coup droit, les deux premiers sets, dans lesquels il a été breaké dès l’entame, ont surtout ressemblé à des manches de début de quinzaine.

Berrettini a tenté de proposer autre chose en début de 3e manche mais même lorsqu’il a envoyé du slice, il s’est pris un contre fulgurant dans les gencives en retour. Sauf que cette fois-ci, il a tenu sa mise en jeu. À 4-3, il a obtenu les trois premières balles de break de sa vie face à Nadal – il n’en avait pas eu à l’US Open 2019 – après un passing de coup droit irréel. Sa jauge de confiance au maximum, il venait d’enfin lancer cette demie après 2h11 de jeu.

L’Italien avait tellement repris confiance en lui qu’il se permettait même de lâcher un revers sauté gagnant le long de la ligne au début du 4e set. Mais à 3-4, sous pression car abandonné par sa première balle de service, il a fait trois fautes directes en coup droit dans le même jeu… Vainqueur 6-3, 6-2, 3-6, 6-3, Rafael Nadal pourrait gagner son 21e Grand Chelem dimanche et ainsi dépasser Roger Federer et Rafael Nadal.

Jérémy Santallo est journaliste à la rubrique sportive (Sport-Center) depuis juin 2018. Il couvre principalement le basketball suisse et NBA, mais également le tennis (deux Roland-Garros et un Wimbledon sur place). Il aime aussi écrire sur le football et le ski alpin. Plus d'infos @jeremy_santallo

