Notre sélection musique – Radiohead ou presque Le retour des sœurs Ibeyi ou, en loucedé, celui de Thom Yorke et Johnny Greenwood dans leur projet The Smile et Mozart, toujours moderne: de jolies choses à mettre sur la platine. Francois Barras

«Spell 31», Ibeyi (XL recordings)

Ibeyi

Pop Avec «Spell 31», les sœurs Diaz revitalisent le sort qu’elles lancèrent il y a déjà dix ans, en découvertes très bluffantes de par leur ascendance multiethnique (venezueliano-cubano-tunisiennes, elles sont nées à Paris d’un père percussionniste au sein du Buena Vista Social Club) et, surtout, de par leur talent pour lier les harmonies les plus audacieuses dans une pop au croisement de dix influences, du chant yoruba au R’n’B contemporain. Avec un tel pedigree, on a parfois flirté avec la démonstration et le trop-plein. «Spell 31» revient à plus de relative simplicité en évitant les ajouts extérieurs, notamment electros ou rythmiques, qui alourdissaient leur disque précédent. Ici, le travail vocal et rythmique des deux sœurs édifie avec des matériaux très organiques dix chansons qui n’en sont pas moins d’une totale contemporanéité stylistique. Björk cligne de l’œil. FBA

Mozart

Classique Christian Chamorel a une grande affinité avec Mozart, comme l’avait prouvé un premier album solo en 2018. Le pianiste vaudois confirme sa sensibilité et sa complicité évidente avec l’Orchestre Nexus en interprétant deux sublimes concertos. Les fameux n° 23 et 24, composés quasi simultanément en 1786, s’avèrent très dissemblables dans leur expressivité. Mélancolique et presque désespéré avant le sursaut de joie du final dans celui en la majeur; dense et dramatique dans celui en do mineur pour lequel Christian Chamorel livre sa propre cadence du 1er mouvement. L’orchestre de Guillaume Berney est au diapason de cet engagement de chaque note, y compris dans le touchant «Concertino» du Genevois Bernard Reichel qui, en 1949, livre une partition d’une discrète modernité. MCH

«Mozart & Reichel», Christian Chamorel, piano, Orchestre Nexus, Guillaume Berney (Calliope)

The Smile

Pop Ce n’est pas Radiohead, mais ça sonne comme Radiohead. Un excellent album dans ce cas. Lorsque Thom Yorke, voix du groupe anglais, décide de mener un nouveau projet parallèle, il embarque avec lui le formidable guitariste, multi-instrumentiste, Jonny Greenwood, autre tête pensante de la formation. Ils ont rendez-vous avec Tom Skinner, batteur des Sons of Kemet. Le résultat, en effet, n’a rien à voir avec les cavalcades spoken word de ces derniers, mais concentre, transcende même, l’univers des premiers, ajoutant au jeu nerveux de Greenwood, au chant épuré de Yorke, foule de timbres chamarrés, synthétiseurs anciens, orgue ondoyant, piano acoustique, cuivres, ligne de basse d’ascendant afro, riffs punks encore, s’ouvrant ainsi sur un panorama sonore d’une étendue inouïe. À Montreux en juillet. FGO

«À Light For Attracting Attention», The Smile (XL Recordings)

