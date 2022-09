Culture genevoise – Radio Vostok emménage aux Grottes dans des studios flambant neufs Au rez-de-chaussée d’un immeuble des Schtroumpfs, c’est un étonnant vaisseau spatial qui sera inauguré ce samedi. Visite guidée. Thierry Mertenat

Le logo lumineux de Radio Vostok. Pour son anniversaire, la station genevoise «pirate» la bande FM et occupe pour un mois, celui d’octobre, la fréquence 101,7 MHz. DR

Que demande-t-on à un projet architectural? Qu’il fasse rêver. Les maquettes de concours servent à cela. Le jury se dédouane en exposant les recalées. Sauf que là, pour une fois, la rêverie n’a rien de miniature.

Là, c’est le fameux lotissement des Schtroumpfs, sur la partie haute des Grottes, cet habitat densément groupé qui ne connaît pas les angles droits. Il a poussé il y a quarante ans, à une époque où les architectes de notre ville pouvaient encore inventer en toute liberté.

Les nouveaux studios de Radio Vostok, séparés par des cloisons vitrées, au 41, rue Louis-Favre. DR

Ils sont morts ou à la retraite. Mais ils tiennent leur héritière, Charlotte Schusselé, femme d’aujourd’hui. On lui doit la réalisation la plus inédite du moment. Soit la transformation d’une arcade de 150 mètres carrés en lieu de travail quotidien du meilleur média indépendant de Genève. Autrement dit, Radio Vostok, 10 ans d’existence, qui inaugure ce samedi ses nouveaux studios de production.

Aquarium géant

«Design original et novateur», annonce le communiqué de la station, sous la plume de son cofondateur et coordinateur d’antenne, Charles Menger. Il ne ment pas. La visite commentée du chantier finissant raconte exactement cela. Allez, on se lâche. Les Schtroumpfs tiennent leur vaisseau spatial, entre salle de cinéma aux rondeurs foraines et aquarium géant.

De grandes vitres – la principale fait son poids, 250 kilos – retiennent aussitôt l’attention. Elles ne cachent rien, donnant à voir trois espaces à la manière d’une toile en trompe-l’œil. Le premier annonce les émissions en direct de demain avec sa forêt de micros à large diaphragme; le dernier, plus petit, servira de local pour le montage et le mixage.

«Design original et novateur.» Communiqué de Radio Vostok, sous la plume de son cofondateur Charles Menger

Entre les deux, la régie et sa console dans son jus analogique, remontant aux années 80, une pièce de collection faisant entendre jusqu’à aujourd’hui le «son suisse», dans son grain propre, qui n’est pas patriotique mais ajoute à l’excellence radiophonique de Vostok.

Le front d’immeubles des Schtroumpfs. Radio Vostok occupe désormais l’arcade du rez-de-chaussée. DR

Pour les amateurs de menuiserie fine, on notera la présence de dix portiques en bois d’épicéa, la structure primaire de l’ensemble, si l’on veut. Oui, on veut bien, ainsi que les luminaires circulaires au-dessus de nos têtes en entrant, lisses comme la peau tendue d’un tambour, conçus pour absorber les fréquences, tout en modulant l’éclairage général.

Isolation phonique

Partout, du mobilier d’isolation phonique permettant, notamment, dans le strict respect du cahier des charges fixé par les acousticiens, d’accueillir des musiciens sur une scène de poche, pour des showcases acoustiques qui font aussi la réputation du village Vostok, dans sa promotion des artistes locaux, le tout sans publicité à l’antenne.

Coût de cette réalisation magnifique? Près d’un demi-million. Ah ouais, quand même. La Loterie Romande se montre généreuse, ainsi que la Fondation pour la promotion de lieux pour la culture émergente (FPLCE). Quant à la Ville de Genève, elle offre l’arcade. Jolis soutiens, mais qui ne font pas gonfler les salaires. Radio Vostok, ce sont six permanents et 40 bénévoles.

Le studio principal vu de la régie. DR

Ils logent désormais ensemble au 41, rue Louis-Favre. Ce samedi, dès 14 h, on s’y rendra en empruntant un parcours en musique à travers les Grottes. On y croisera des artistes, un ministre de la Culture, des auditeurs captivés et des gens de radio passionnés. Programme complet sur radiovostok.ch.

