Radiodiffusion numérique – Radio Bascule continue d’ondoyer même post-Covid Lancée en 2021 par le Théâtre Forum Meyrin et Radio Vostok, la plateforme vient de mettre en ligne les lauréats de son nouvel appel à projet. Pour l’occasion, visite de courtoisie. Katia Berger

Aux Grottes, le studio multimédia de Radio Vostok, conçu par Charlotte Schusselé, accueille son partenaire Radio Bascule le temps de la fermeture du Théâtre Forum Meyrin. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Radio Bascule, ce nom vous rappelle quelque chose? «Bascule», parce qu’elle est née en pleine pandémie, quand le monde des arts vivants chavirait dans le silence radio. Et qu’à la faveur des économies réalisées sur les annulations de spectacles, le Théâtre Forum Meyrin (TFM) d’Anne Brüschweiler a résolument culbuté quant à lui dans la production tous azimuts de sons.

L’un des podcasts lauréats de l’appel à projet 2022, en ligne sur Radio Bascule depuis fin janvier.

Le présentiel n’était plus de mise? On miserait tout sur l’onde! Ni une ni deux, l’intrépide directrice s’alliait avec la Radio Vostok fondée en 2011 par Charles Menger, dans l’idée, en touillant leurs compétences, de lancer à la fois des ateliers de podcast et une plateforme de diffusion accessible à tous. Moins d’un an plus tard, s’est greffé au projet l’installation d’un studio d’enregistrement dans les sous-sols du TFM et le lancement d’une émission hebdomadaire en direct. Depuis, le partenariat ne faiblit pas, fidèle à son ambition initiale: «documenter les chambardements passés, présents et à venir, donner et redonner de la voix, ouvrir un espace de foisonnement créatif».

Les chroniqueurs Candice Savoyat et José Lillo, prêts à intervenir en direct dans l’émission «Midi Bascule». STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Ça se passe dans l’arcade fuselée des Schtroumpfs d’où la station indé émet depuis octobre dernier – et où elle accueille nos Meyrinois temporairement en exil. On est vendredi, pile à l’heure du rendez-vous avec Midi Bascule – qui titille environ 900 paires d’oreilles d’une semaine à l’autre. À la table du studio, un smartphone calé sur son trépied attend l’ordre de filmer. La comédienne et animatrice Marie-Ève Musy affine le sommaire avec son invité Maurice Engler, expert en acoustique, et avec la chroniqueuse Candice Savoyat. Le tribun star José Lillo, lui, arrive à la dernière minute, tout essoufflé, et tout aux exercices musculaires qu’il soumet à sa bouche avant de prendre l’antenne. En régie, Alexis Raphaeloff lève le bras.

Une ruche bourdonne

Côté lobby de la cabine insonorisée, les bras des autres membres de l’équipe ne restent pas pour autant croisés. Dans un coin, la formatrice Delphine Wuest initie trois ados en décrochage scolaire aux techniques du DAB (Digital Audio Broadcasting). Jennifer Suvannasorn, chargée de communication, accueille comme il se doit la presse en vadrouille. Et Anne Brüschweiler, la coordinatrice de l’ensemble (avec Charles Menger, absent), qui ne manquerait pour rien au monde la séance d’enregistrement, se prête au jeu des questions-réponses.

«Les arts repoussent le mur du son» Afficher plus Tel était le titre du 20e «Midi Bascule» de la saison, diffusé le vendredi 10 février, où il fut question surtout de vitesse et d’audition. D’un côté, le spécialiste d’applications et contenus audio Maurice Engler renseigne l’audience sur les arcanes du son binaural – entendez «qui vise les deux oreilles». Adaptée à la morphologie du crâne humain, cette méthode de captation sollicite le cerveau pour une immersion plus vraie que nature dans un espace en trois dimensions, à condition de chausser le casque. Voilà pour le versant technologique, agrémenté de reportages amplifiant le fracas d’un froissement de papier. D’autre part, la créatrice de podcasts Candice Savoyat et l’homme de théâtre José Lillo, tous deux chroniqueurs réguliers, déplorent l’un et l’autre ce monde pressé. La première pourfend la manie contemporaine de l’écoute accélérée sur smartphone, sans distinction de matière. Le second, lui, se désole de la hâte avec laquelle «on bagnole à Bagnole-Ville»: «Même la mobilité douce fonce.» Or, pour recommander de prendre le temps, le saltimbanque s’exprime en mode turbo. Avant la conclusion de l’animatrice, «basculez bien dans le week-end!» on aura rarement, entre deux oreilles, entendu résonner tant de paroles à la minute. KBE

Toutes ces besogneuses ouvrières de la ruche, au fait, touchent-elles un cachet? «Mais oui, bien sûr, nous répond la reine, leurs mandats entrent dans le budget de «Midi Bascule», soit 337’000 francs pour la saison 2022-2023 – un montant que le TFM prend en charge à 35%, le reste dépendant de divers fonds privés. Ladite saison représente une quarantaine d’émissions en live, chaque vendredi entre 12 et 13 h, puis accessibles en podcast sur le site Radio Bascule.» Palmarès des titres ayant obtenu les meilleurs taux d’écoute depuis l’été? «Haute tension dans les arts de la scène» en septembre 2022, «Zététicien toi-même! Raison, esprit critique et art de la mise en scène» le mois suivant, et «Dreadlocks, cuisine et autres appropriations culturelles» en novembre. Tous sujets agissant comme du poil à gratter sur le milieu théâtral genevois.

L’animatrice de «Midi Bascule», Marie-Ève Musy, est au micro de l’émission, ce vendredi 10 février. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

«Les mandats de nos collaborateurs entrent dans le budget de «Midi Bascule», soit 337’000 francs pour la saison 2022-2023.» Anne Brüschweiler, directrice du Théâtre Forum Meyrin, coïnstigatrice de Radio Bascule et «Midi Bascule»

Et quid du pôle podcast de Radio Bascule? Depuis 2020, le TFM lance chaque mois de juin un appel à projets, dont les lauréats – au nombre de sept à neuf – sont désignés en août. Préparés aux petits oignons par leurs auteurs encadrés des équipes conjointes du TFM et de Radio Vostok, les œuvres sont ensuite mises en ligne dès janvier, pour toucher une audience d’environ 250 auditeurs chacune. En s’en tenant rien qu’aux artistes de la scène à l’origine de ces 24 fichiers audio aujourd’hui disponibles (parmi les bédéistes, littérateurs, humoristes et autres pamphlétistes), on reconnaît notamment les noms de Charlotte Dumartheray, Barbara Schlittler, Jérôme Richer ou, tout récemment, Marc Berman.

L’émission «Midi Bascule» du vendredi 10 février.

À noter que hormis les podcasts natifs et les captations des ateliers de création radiophonique proposés par le binôme Vostok-Forum, le site héberge encore une foule de productions venues d’ailleurs. On ne saurait trop recommander d’y basculer avec la constance d’un mouvement de rocking-chair, muni d’un casque, d’une paire d’oreillettes ou de sa seule soif d’écouter sans protection, à l’air libre. En faisant du bruit.

Comme ses auditeurs, l’équipe de «Midi Bascule» est tout ouïe tandis que Maurice Engler révèle les secrets du son binaural. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

