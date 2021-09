Le volley reprend – Radic et Brzakovic tiennent à bout de bras le nouveau Chênois Seuls rescapés de l’équipe titrée, les attaquants serbes évoquent la prochaine saison, qui s’ouvre samedi à Sous-Moulin avec la venue de Lucerne. Ils sont circonspects et déterminés. Pascal Bornand

Strahinja Brzakovic et Dejan Radic ne ménagent pas leurs efforts pour prêter main-forte à leurs nouveaux coéquipiers. IRINA POPA

Ils débarquent à Sous-Moulin, au guidon de leurs trottinettes électriques, et à les voir, joyeux et complices, on se dit que pour eux, ça marche comme sur des roulettes. En fait, le raccourci est trompeur. Avec le jeune Denis Abramov, Dejan Radic et Strahinja Brzakovic sont les seuls rescapés de l’équipe sacrée championne de Suisse la saison passée. Pour Chênois, le jeu d’adresse s’est transformé en jeu de massacre. Pour les deux attaquants serbes, c’est un peu la soupe à la grimace. À l’heure de la rentrée, samedi contre Lucerne, ils ont du mal à masquer leurs inquiétudes, le central derrière son rire espiègle, le pointu à l’abri de son sourire taciturne.