Ces plantes potagères qu’on nomme salades ont-elles une vie qui mérite d’être racontée? Il faut le croire puisque le mot salade est devenu synonyme de situation compliquée ou d’affaire génératrice de difficultés de toutes sortes. Bref, il leur en arrive bien des choses à nos salades! De vraies vedettes sur les marchés, toujours prêtes à faire causer la ménagère qui fait ses courses à Plainpalais.

Un ami à moi s’est mis en tête de protéger celles, vertes, que des restaurateurs sans imagination posent à côté de n’importe quelle tranche de pâté ou de salade mimosa. Il a créé en protestation «L’association de défense des feuilles de salades utilisées comme décoration». Le combat est juste, la cause est noble mais la route sera longue avant d’obtenir gain de cause et inscription au registre des organisations reconnues d’utilité publique auprès de l’Organisation des Nourritures Unies à Genève.

Au passage, notez que la salade mimosa ne fleurit pas sur nos tables qu’au printemps et qu’elle fait l’œuf quand la feuille atterrit dans son assiette. Tandis que les salades russes sont également de toutes saisons à écouter le chef du Kremlin depuis le début de la guerre en Ukraine. Mais revenons à notre bonne feuille de laitue.

Certains tenteront de vous vendre des salades, autant dire qu’ils chercheront à vous raconter des salades pour vous vendre autre chose. Comme la cuillère à nuage ou le fameux pistolet qui tire dans les coins. À celui-là, vous pouvez interjeter aussitôt «Arrêtez de me raconter des salades». Surpris, le camelot qui vend par définition de la camelote, arrêtera aussitôt ses boniments.

Si vous réussissez cet exploit, ne frisez pas pour autant votre salade. Car s’étendre ainsi sur un épisode sans intérêt pour se faire valoir en parole n’est pas digne d’un membre de l’association susmentionnée et pourrait vite tourner vinaigre.

