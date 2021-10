Gestion des risques environnementaux – Racheté, un expert de l’industrie «durable» reste à Genève Le cabinet de conseil Sofies derrière le projet genevois de La Fabrique Circulaire rejoint le millier d’employés de DSS, l’ex-antenne de DuPont sur la sécurité industrielle Pierre-Alexandre Sallier

Le Zibay Écoparc auquel a participé Sofies est un projet ayant pour objectif de faire découvrir au plus grand nombre les principes de l’écologie industrielle sur la zone du Bois-de-Bay, à Genève. LUCIEN FORTUNATI

La société de conseil a été cofondée en 2008 par Suren Erkman avec trois de ses anciens étudiants de l’EPFL et de l’Université; Benoît Charrière et David Rochat – les dirigeants actuels de Sofies International – ainsi que Guillaume Massard, aujourd’hui responsable de la Fondation pour les terrains industriels de Genève (FTI).

Héritage de DuPont

«Nous avions mis en place un système d’actionnariat ouvert aux employés, si bien que le capital était aux mains des collaborateurs», explique Suren Erkman, qui préside cette société active dans des domaines comme la gestion des déchets électroniques ou les stratégies de décarbonation du système. Sofies compte plus de 70 personnes à Genève et dans les filiales de Zurich, Londres et Bangalore.