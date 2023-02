Athlétisme genevois – Rachel Pellaud a désormais plus d’un tour dans son sac Spécialiste du 400 m, la Biennoise du Stade Genève s’est reconvertie sur 800 m avec à la clé une 2e place prometteuse aux championnats de Suisse en salle. Portrait d’une battante. Pascal Bornand

Rachel Pellaud a trouvé son bonheur sur 800 m même si elle espère continuer à courir pour la Suisse dans le relais 4 x 400 m l’été prochain aux Mondiaux de Budapest. Mais son rêve le plus cher reste les JO de Paris en 2024. KEYSTONE/ULF SCHILLER

Voilà déjà bien des années qu’elle tourne sur les pistes de Suisse et d’ailleurs. Une vraie toupie avec ses longs cheveux en panache et ses foulées dévoreuses. Une torpille joyeuse qui aime se fixer de «beaux objectifs». Spécialiste du 400 m, Rachel Pellaud (27 ans) a atteint le nirvana olympique à Tokyo, en 2021, relayeuse impavide au sein d’une équipe éclairée par Lea Sprunger. «À ce jour, c’est mon plus grand souvenir athlétique», affirme-t-elle.