Ce dernier match de la saison dernière, cette finale des play-off à la Tuilière au goût amer jouée et perdue à la loterie des tirs au but, est toujours là, à travers la gorge, si dur à avaler. Eric Sévérac, le coach des Servettiennes, n’a toujours pas digéré le verdict, lui qui a toujours dénoncé cette formule «où ce n’est pas la meilleure équipe qui triomphe à la fin du championnat».

Alors que les Genevoises retrouvent, en match à rattraper, ces sacrées Zurichoises ce samedi soir (à 19 h) au bord de la Limmat, le coach du bout du Lac ne parle pas (encore) de revanche. Mais, un peu dépité quand même, d’une «partie comme une autre» qui arrive après une campagne européenne qui a tourné court, malheureusement, pour ses protégées face il est vrai à un Paris FC plus fort, beaucoup trop fort pour les Helvètes.

Et ce n’est que le deuxième match de championnat où chacun cherche encore ses repères et ses automatismes, c’est ça?

Il est vrai que cela se passe plutôt bien pour nous mais on est en effet encore en rodage et en réglages. L’an passé, il nous avait fallu six mois pour monter en puissance où nous avions d’ailleurs perdu aucune rencontre au 2e tour, si ce n’est deux fois aux tirs au but. Donc aujourd’hui, on se retrouve un peu dans cette optique-là: à savoir qu’on construit gentiment et patiemment jusqu’à Noël en essayant de gagner le plus de points possibles, sachant qu’il n’y a aucun impact, malheureusement, sur le classement ou une quelconque fin de saison…