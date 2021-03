Immobiliser les gens pour stopper le Covid. C’est en partie ainsi que nos autorités ont riposté face à une pandémie qui, de Chine, a déferlé sur la planète au gré des pérégrinations humaines. Mobilité et pandémie sont liées. Cette crise changera-t-elle notre façon de nous mouvoir? Analyse avec un sociologue spécialiste du domaine, le Genevois Vincent Kaufmann, professeur à l’EPFL.

La mobilité en Suisse s’est effondrée ce printemps et juste estompée cet hiver. Le signe d’un deuil difficile?

La Suisse a reçu ce printemps une sorte d’assignation à résidence, moins ferme que chez nos voisins, mais qui montre, si on en juge par l’actuelle détresse de la population, que le fait de bouger, s’aérer, voir du monde, faire une course est en effet un besoin de base. Mais si on entend par mobilité l’usage d’un mode de transport, je serais plus prudent. Même la voiture n’a pas retrouvé cet automne son intensité d’utilisation d’avant la crise.