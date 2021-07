Regard éco - Quoi de neuf, entre SPAC et ESG?

La voie est tracée pour les prochains échecs financiers. Ainsi prêche M. Jim Chapos, celui qui avait prévu la débâcle du Groupe Enron: «Le boum des SPAC donnera une leçon assez coûteuse aux investisseurs parce que la course moyennant des véhicules blanc-seing (SPAC) est en train de créer des châteaux dans l’air.» C’était à la une du «Financial Times» ce samedi. Il prêche dans le désert.

Qu’est-ce qui se cache derrière ce nouvel attrape-mouche patiné? SPAC: «special purpose acquisition vehicle». On a bon décoder cet acronyme: on n’y découvre rien davantage. On les utilise pour ramasser de l’argent destiné à des investissements qui ne seront décidés qu’après coup, selon les caprices des marchés. Confiance aveugle. Garanties: aucune.

Sortons des bureaux feutrés des gratte-ciels londoniens et new-yorkais pour passer aux grisailles des Palais de justice: Zurich, Genève, Lugano.

À quoi pense-t-il, cet avocat, en sauvegardant les intérêts des victimes d’une énième débâcle financière, en écoutant des longs interrogatoires des dirigeants de sociétés financières expliquer d’une façon décontractée toutes leurs machinations frauduleuses devant un procureur public ennuyé, ayant hérité d’une enquête vieille de quelques années et destinée à la prescription? Après des centaines, voire des milliers d’investisseurs dupés et dévalisés qui dépensent leur argent pour découvrir que les jongleurs financiers ont dépensé tous leurs investissements.

Le système judiciaire, malgré les efforts des analystes embauchés auprès des ministères publics, a perdu toute sa force de prévention générale. Y aura-t-il des nouvelles lois au niveau international et national?

Les failles du système d’autorisation et de prévention ont été démontrées pendant l’été 2020: Groupe Wirecard, tout de suite baptisé «Enron d’Allemagne» avec sa faillite de 1,9 milliard d’euros, Archegos Capital Management, un simple family office new-yorkais, Greensill, société britannique frappée aussi par une faillite colossale.

On connaît la liturgie: après la grande crise boursière ont fait suite les «blue sky laws» de 1933 et 1934. Après les faillites d’Enron et de Worldcom ce sera le tour de la loi Sarbanes Oxley promulguée le 30 juillet 2002. Elle n’empêchera pas les pertes colossales dues au système subprime, aux dettes souveraines et au système Madoff. La solution: le Dodd-Frank Act promulgué, toujours aux États-Unis, le 21 juillet 2010.

En Suisse, dans le sillon de la jurisprudence du Tribunal fédéral, les tribunaux enquêtent sur le défaut de diligence de la part des victimes: ayant été dupées, par définition elles ont manqué de diligence. Elles seront punies deux fois: leurs investissements vaporisés et des frais de justice pour gagner les reproches des tribunaux.

Il faudrait en finir avec la recherche des faiblesses des investisseurs, a conclu un auteur se demandant dans la Revue Pénale Suisse: «est-ce que le droit pénal doit protéger aussi les investisseurs naïfs»? Les tribunaux devraient plutôt enquêter sur l’efficacité criminelle des fraudeurs en col blanc et sur ceux qui continuent de ramasser des centaines de millions de francs en proposant des investissements destinés à leurs poches.

De quoi rêve-t-il cet avocat participant pour la énième fois à l’interrogatoire d’un escroc en col blanc? Facile: les centaines de millions ramassés par les escrocs sont tous passés auprès des banques. Aucun contrôle. Et dire que le blanchiment du produit d’une escroquerie est punissable pénalement.

Cet avocat rêve du jour où les banques n’accepteront plus d’ouvrir des comptes bancaires à ces escrocs, ni aux sociétés offshore utilisées à des fins frauduleux. On rêve aussi du jour où le registre de commerce n’acceptera plus d’inscrire des sociétés financières n’ayant pas obtenu l’autorisation de la FINMA.

Les obligations ESG (Environnement, Socialité, bonne Gouvernance) seront-elles contrôlées et cotées aussi du point de vue du respect de la légalité?

Paolo Bernasconi Afficher plus P r D r h.c. TDG

